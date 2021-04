Den dag i dag kunne verden stadig have været prydet med bombastiske citater, kontroversielle episoder og en unik fodboldhjerne fra Diego Maradona.

For den argentinske fodboldlegendes – der mistede livet som kun 60-årig i november – død kunne have været undgået.

Det fastslår en ny medicinsk rapport, der langer hårdt ud efter de to læger, der behandlede Diego Maradona op til hans død.

Ifølge den var behandlingen af Maradona præget af uagtsomhed, og dermed peger pilen direkte mod hjernekirurgen Leopoldo Luque og psykiateren Agustina Cosachov.

Diego Maradona med sin læge, Leopoldo Luque. Foto: 10500 Diego Maradona press offic

De to læger tog sig privat af det argentinske boldgeni, og nu er de blandt dem, som står først for skud i sagen om Maradonas død.

Ifølge det italienske medie Gazzetta dello Sport, som citerer rapporten, var lægehjælpen langtfra tilstrækkelig i de sidste dage af argentinerens liv. Derudover kunne den hjertefejl, der endte med at sende Maradona i døden, være blevet opdaget med det rigtige udstyr.

Men det blev den selvsagt ikke.

Til gengæld fastslår rapporten en opførsel fra lægerne, som kan 'fordømmes og går imod professionel etik'.

Et eksempel herpå er Maradonas tilstand 18. november – altså en uge før hans død – hvor en af Maradonas vagter kontaktede Leopoldo Luque for at dele sin bekymring om legendens tilstand. Her var Maradona blandt andet 'utrolig oppustet', havde et enormt hævet øje og kunne ikke bevæge sig fra sengen.

Men den tilstand bekymrede ikke Luque, som mente, at det var ganske normalt, hvis Maradona ikke bevægede sig væk fra sin seng. Derfra gik Maradona dog langsomt og sikkert mod sin død.

Derfor konkluderer rapporten også, at symptomerne på hans hjertefejl ikke blev taget seriøst, og på trods af utallige advarsler tjekkede man ikke op på det og efterlod Maradona 'forladt'.

La Gazzetta dello Sport skriver, at de to læger i værste fald kan tiltales for manddrab, mens blandt andre ti sygeplejersker også kan undersøges nærmere.

Diego Maradona blev af mange anset som en af de bedste fodboldspillere, verden har haft. Foto: ALEJANDRO PAGNI

I øvrigt har Leopoldo Luque tidligere været i vælten.

Få dage efter Maradonas død blev lægens hjem og lægepraksis ransaget, da han blev efterforsket for uagtsomt manddrab.

Rapporten er blevet udarbejdet af en ekspertgruppe for det argentinske retsvæsen.

Diego Armando Maradona døde 25. november 2020.