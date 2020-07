Den tidligere Barcelona-stjerne Ronaldinho har været i både fængsel og husarrest, siden han blev anholdt tidligere på året.

Ronaldinho har anket den husarrest, han er i, men den er blevet afvist, og han skal derfor holde sig inden døre den kommende tid også. Det skriver Globo.

Den 40-årige brasilianer blev anholdt sammen med sin bror, fordi de havde fået falske pas fra Paraguay.

Det var økonomiske problemer, der var årsagen til, at verdensmesteren fra 2002 fik konfiskeret sit pas i første omgang. Han skulle angiveligt have haft en gæld på 20 millioner kroner.

40-årige Ronaldinho. Foto: Nathalia Aguilar Vis mere 40-årige Ronaldinho. Foto: Nathalia Aguilar

Ronaldinho opholder sig på et hotel sammen med sin bror under husarresten. Og ifølge hovedpersonen klarer de sig godt.

»På Palmaroga Hotel har vi modtaget strålende behandling. Vi har alt på plads, vi er meget afslappede, og de gør alt, de kan, for at vi skal have det så behageligt som muligt,« siger han og fortsætter.

»Men det har været 60 lange dage. Folk derhjemme forstår måske, hvordan det er ikke at være i stand til at gøre, hvad du plejer.«

Ronaldinho peger naturligvis her på coronavirussen, der har betydet, at store dele af Brasilien har skullet være inden døre i den seneste tid.

Ronaldinho vandt blandt andet Champions League med Barcelona i 2006. Foto: Pau Barrena Vis mere Ronaldinho vandt blandt andet Champions League med Barcelona i 2006. Foto: Pau Barrena

Ifølge Dagbladet fik Ronaldinho karrieren ødelagt af for mange fester, der startede, efter Barcelona havde slået Arsenal med 2-1 i 2006. Sejren sikrede den spanske klub Champions League-trofæet.

Ronaldino har spillet over 90 landskampe for Brasilien, og han har spillet for store klubber som PSG, AC Milan og Barcelona.