Den tidligere danske landsholdsspiller Riza Durmisi er inde i en af karrierens sværeste perioder.

Han prøvede i det netop overståede transfervindue forgæves at komme væk fra sin italienske klub, Lazio, hvor Durmisi ikke har fået meget spilletid de seneste mange måneder – blandt andet på grund af flere skader.

Og spilletid må den 26-årige venstreback også spejde langt efter de kommende måneder.

For ifølge B.T.s italienske pressekilder er Riza Durmisi slet ikke registreret i Lazios spillertrup til Serie A og kan derfor overhovedet ikke komme i kamp for Rom-klubben.

Foto: MATTEO BAZZI

Dermed peger alt også i retning af et vinterskifte for Durmisi, hvilket han også selv gav udtryk for i et interview med B.T. onsdag.

»Jeg skifter klub til vinter. For at spille og også for at have en chance for at komme med til EM.«

Riza Durmisi forhandlede i transfervinduet med Brøndby om et skifte. Parterne kunne angiveligt ikke finde hinanden økonomisk.

Og efterfølgende var Durmisi særdeles skuffet over Brøndby, der i stedet hentede paraguayanske Blas Riveros til klubben – hvilket Durmisi erfarede via medierne.

Durmisi gav udtryk for sin skuffelse på sin Instagram-profil og efterfølgende også over for B.T.:

»Når fansene snakker om loyalitet og lønbudget, skal de vide, at jeg ville gå 30 procent ned i løn, og vi havde en aftale med klubben.«

»Men der er nogen i ledelsen, der kun ønsker sit eget bedste og ikke tænker på klubben,« lød det fra Riza Durmisi, som sandsynligvis hentydede til Brøndbys sportsdirektør, Carsten V. Jensen

Brøndby-bossen har efterfølgende forsøgt at dysse dramatikken ned:

»I sidste ende træffes den beslutning, der gavner klubben bedst både i forhold til det sportslige, timingmæssige og ikke mindst det økonomiske perspektiv. Riza har en fin karriere med masser af muligheder foran sig, og vi ønsker ham kun det bedste

Durmisi har spillet 23 A-landskampe for Danmark. Den seneste ligger dog helt tilbage i marts 2018.