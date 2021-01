Christian Eriksen har vundet en pris i Italien, men det er nok ikke en af dem, danskeren har lyst til at samle på.

For hvor det er fornemt at vinde eksempelvis titler som 'Årets Spiller', er der i denne omgang tale om en kåring, der ligger i den modsatte ende af skalaen.

Den danske landsholdsspiller har i år vundet prisen 'Den Gyldne Skraldespand', der gives til årets flop i den italienske Serie A. For at vinde prisen skal spilleren desuden være fra udlandet.

Det skriver flere italienske medier, herunder Stato Quotidiano, om kåringen, der bliver lavet i samarbejde med flere italienske medier.

Christian Eriksen skiftede til Inter i januar sidste år, men det er aldrig blevet den helt store succes for danskeren.

'Han kom til Inter fra Tottenham, men der kom aldrig det gode forhold til Conte, og træneren bærer nok hovedansvaret for det store flop. Han vidste ikke, hvordan han skulle bruge ham og på den måde få det bedste ud af ham,' skriver det italienske medie som begrundelse.

Heri lyder det desuden, at der ellers var store forventninger til Christian Eriksen, da han kom til den italienske klub, men det blev aldrig godt, og han gik hurtigt fra at være profil til en 'marginalspiller'.

Eriksen er ikke den første dansker, der har vundet prisen. Det samme gjorde Nicklas Bendtner tilbage i 2014, da han var udlejet til Juventus.

Historien om Inter og Christian Eriksen nåede et nyt trist lavpunkt, da det fredag kom frem, at danskerens agent, Martin Schoots, har lagt sag an mod Inter – det, der kaldes en voldgiftssag, da den hollandske agent efter eget udsagn ikke er blevet betalt af Inter, da Eriksen skiftede fra Tottenham.

Det forventes, at Christian Eriksen gør alt for at finde en ny klub i dette transfervindue. For knap en måned siden lød det fra Inters direktør, Beppe Marotta, at klubben forventede at skille sig af med den danske landsholdsprofil.

Storklubberne Real Madrid og Paris Saint-Germain er blevet nævnt som bejlere til den 28-årige dansker.

Det samme er Eriksens tidligere klubber Ajax Amsterdam, Tottenham, men også Wolverhampton.