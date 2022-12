Lyt til artiklen

Den brasilianske fodboldlegende Pelé tilstand er forværret, melder Albert Einstein Hospital i São Paulo.

Han har i et stykke tid været indlagt på hospitalet i hjemlandet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP melder hospitalet onsdag, at den kræftramte legendes nyrer og hjerte er blevet dårligere på det seneste.

82-årige Pelé er indlagt for at blive behandlet for sin kræftsygdom, men nu lider nyrer og hjertet altså også under det svækkede helbred.

Den 12. december fortalte læger fra hospitalet i Sao Paulo ellers, at Pelé var i bedring.

Pelé regnes som en af historiens største fodboldspillere, og han er den eneste nogensinde, som har vundet VM tre gange.

Det gjorde han med Brasilien i henholdsvis 1958, 1962 og 1970.

