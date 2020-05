Fodboldtrøjer har altid kunnet begejstre fodboldfans. Men når designet rammer ved siden af, så er kritikken ofte også nådesløs.

Det må Premier League-klubben Manchester City sande, efter billeder af klubbens potentielle tredjetrøje fra næste sæson er blevet delt på Twitter.

For i kommentarsporet til Twitter-kontoen Man City Extras opslag af den nye mulige tredjetrøje fra Puma, er der langt fra tilfredshed med trøjens udseende.

'Det værste, jeg nogensinde har set,' lyder en af kommentarerne blandt andet.

LEAKED: The final design of the 2020/21 #ManCity third kit set to be released in July/August 2020.



[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/74VnFF9Il6 — Man City Xtra (@City_Xtra) May 20, 2020

Så skulle man måske tro, at det blot er en enkelt persons holdning. Men ifølge en afstemning foretaget af samme Twitter-profil har hele 63,5 procent af brugerne – som har deltaget i afstemningen – anvendt en smiley, der forestiller et kvalmende ansigt, til at udtrykke deres holdning til trøjen.

Blot 17,7 pct. ud af knap 12.000 brugere har markeret, at de er ellevilde med udsigten til den nye tredjetrøje. Den store overvægt i kvalmende smileyer kan da også tydeligt ses i kommentarfeltet, som du kan se et udsnit af herunder.

Hvad fanden er det?

Den er forfærdelig! Hvorfor, Puma, hvorfor?!

Citys trøjer bliver bare værre og værre.

Min mor har tre halstørklæder med det mønster.

Koret af utilfredse mennesker har også fået støtte fra en mere musikalsk front, hvor den ellers trofaste Manchester City-fan og tidligere Oasis-forsanger Liam Gallagher heller ikke er udpræget begejstret for designet.

Liam Gallagher er ikke tilfreds med den nye Manchester City-trøje. Foto: Fred TANNEAU Vis mere Liam Gallagher er ikke tilfreds med den nye Manchester City-trøje. Foto: Fred TANNEAU

I et nu slettet Tweet skød han med skarpt mod ophavsmanden til trøjen.

'Hvem der end er ansvarlig for den nye Man City-trøje skal smides på det næste fly til Wuhan og dem, der køber den, skal puttes på flyet efter,' skrev Liam Gallagher blandt andet i opslaget ifølge Evening Standard.

Trøjens usædvanlige design skulle være en hyldest til musikscenen i Manchester, der gennem årtier har sat sit aftryk på musik verden over. Det specielle trøjemønster er inspireret af paisleymønsteret, som i 60'erne og 90'erne blev associeret med 'Brit Pop'-genren.

På trods af den umiddelbart store utilfredshed med den nye trøje fra Puma skal det dog nævnes, at det endnu ikke er bekræftet, at trøjen bliver Manchester Citys nye tredjetrøje.