Jannik Vestergaard begyndte tilværelsen under Southampton-manager Ralph Hasenhüttl på en skidt facon.

Den danske landsholdsspiller begik en kostbar fejl, som betød, at Southampton tabte lørdagens udekamp i Premier League med 0-1 til Cardiff.

Da der var spillet 74 minutter, og stillingen var 0-0, skulle Vestergaard spille bolden tilbage til målmanden, men han fumlede i forsøget.

Og så opsnappede Cardiff-spilleren Callum Paterson bolden og scorede kampens eneste mål ved at passere udeholdets keeper Alex McCarthy.

- I anden halvleg blev vores præstation bedre og bedre. Vi havde nogle få chancer, men i den bedste periode scorede vi nærmest et selvmål. Det var en forfærdelig fejl.

- Gutterne sidder med bøjede hoveder i omklædningsrummet. Det handler om at stå sammen nu og tage det næste skridt i vores udvikling, siger Hasenhüttl.

Han blev ansat som ny Southampton-manager i onsdags og var generelt tilfreds med mange ting i lørdagens opgør.

- Mentaliteten var okay. Vi gav aldrig op. Jeg så nogle gode ting fra mit hold, men vi lavede for mange fejl. Vi ved, at vi har en lang og hård vej foran os, siger østrigeren.

Nederlaget betød, at Paul Sturrock stadig er den seneste Southampton-manager, som har startet trænergerningen med en sejr i klubben. Det skete med en 2-0-sejr over Liverpool i 2004.

Cardiffs matchvinder var lettet over sejren, hvor han optimistisk gik efter den løse chance i duellen med Vestergaard, der ikke ramte bolden ordentligt.

- Det var en hård kamp. Southampton er et godt hold, men vi gjorde det godt.

- Jeg greb chancen. Man er nødt til at være vågen over for alle muligheder, og heldigvis gik den ind, siger Paterson.

Southampton, som ikke har vundet i 12 ligakampe i træk, har blot 9 point efter 16 kampe under nedrykningsstregen.

/ritzau/Reuters