Albert Capellas er navnet på Danmarks nye U21-landstræner.

Med sig på trænerbænken får Capellas danske Steffen Højer, der for få uger siden blev fyret i Viborg efter en kikset oprykning, og der er første gang, at U21-landsholdet får en fuldtidsansat assistenttræner.

Den 51-årige spanier blev onsdag præsenteret som Niels Frederiksens efterfølger i DBUs hovedkvarter i Brøndby, og der er en ydmyg mand, der påtager sig opgaven.

»Jeg er meget glad for, at DBU gav mig den her mulighed. Vi vil prøve at nyde rejsen. Det er en stor mulighde for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dansk fodbold med at udvikle sig.«

Ny assistenttræner Steffen Højer (tv.) og ny træner Albert Capellas (th.), da Dansk Boldspil-Union (DBU) præsenterer det nye trænerteam for U21-landsholdet på et pressemøde i Brøndby, onsdag den 26. juni 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Kigger man på træner-cv'et, finder man nogle ganske imponerende adresser, som den nye U21-landstræner har opholdt sig på.

FC Barcelona har spanske Albert Capellas arbejdet hos i mere end 10 år. Han har været assistent for Thomas Frank i Brøndby, for Peter Bosz i Dortmund og for Jordi Cruyff, søn af den måske største fodboldhjerne i europæisk fodbold, Johan Cruyff.

Kigger man nærmere på cv'et, så er der dog én ting, der bekymrer. Han har kun været cheftræner i et halvt år gennem sin karriere.

Det var efter, han havde været assistent for Thomas Frank i Brøndby, hvor han blev cheftræner for Brøndbys U17-hold. Ellers har han kun været assistent.

Det bekymrer dog på ingen måde Albert Capellas.

»Jeg føler mig klar. Jeg har været træner en del tidligere. De sidste år var jeg mere assistent-træner, fordi jeg gerne ville have fornemmelsen ved at spille Champions League og spille med tophold og lære fra toptrænere. Jeg har en masse erfaring som træner, det bliver ikke et problem,« fortæller Albert Capellas.

Han lægger vægt på, at der er tale om et bevidst valg, når der nærmest udelukkende har stået assistent som jobtitel.

»Jeg var ikke nogen topspiller, så jeg har ikke erfaringen fra store turneringer som spiller. Derfor måtte jeg skaffe erfaring fra et andet sted. Og det var en nemmere måde at gøre det på ved at være assistent. Så kunne jeg være i nærheden af de store stjerner og talenter i Europa,« siger Albert Capellas.

Det er især tiden i Barcelona, der har formet den 51-årige spanier.

Fra 1999 til 2010 var han i den spanske storklub – først som assistent for Barcelonas B-hold i fire og et halvt år, hvorefter han blev ungdomskoordinator for klubben.

I den tid boede han stort set ved siden af Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, og har kigget over skuldrene på navne som Louis van Gaal, Frank Rijkaard og Pep Guardiola.

Albert Capellas vil som udgangspunkt blive boende i Barcelona, men han har fået et særligt forhold til Danmark, der går tilbage til 2008.

»Jeg lavede noget samarbejde med blandt andre Morten Olsen og Keld Bordinggaard. Jeg kom til Danmark, nogle gange kom de med trænere til Barcelona. Det havde en stor indflydelse på mig, og det havde måden at leve på i de nordiske lande også,« fortæller Capellas og uddyber:

»Jeg sagde til min kone, at jeg gerne ville opleve at bo i Danmark, Holland, Tyskland, og vi mente, at det var et godt sted for vores børn også. Min kone og jeg har altid haft en god fornemmelse for de nordiske lande, og det er også derfor, jeg har brugt syv-otte af de sidste 10 år i Nordeuropa. Danmark er et fantastisk land, der har fantastiske talenter at udvikle på.«

Albert Capellas og Steffen Højer har fået kontrakt i to år, der gælder til og med den kommende EM-slutrunde i 2021.

Såfremt Danmark ikke kvalificerer sig til den EM-slutrunde, kan kontrakten ophæves efter kvalifikationen i slutningen af 2020.