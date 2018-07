Har Nicklas Bendtner brugt sommerferien på at få et romantisk forhold op at køre med den danske model Philine Roepsdorff?

I maj måned bekræftede den danske angriber ellers, at han var blevet kæreste den newzealandske model og skuespiller Reanin Johannink.

De to blev blandt set sammen i København, ligesom de optrådte på flere billeder via sociale medier fra Nicklas Bendtners hjem i norske Trondheim.

Norwegian National Day; beautiful weather, wonderful people and elated energy all around. Thank you Norway Et opslag delt af Ɍeanin ȶigerlily Ɉohannink (@reanintigerlily) den 18. Maj, 2018 kl. 4.05 PDT

Nicklas Bendtner har ikke offentligt fortalt, om forholdet til Reanin Johannink skulle være forbi. Men meget tyder nu på det.

For Nicklas Bendtner optræder nemlig i et ret kærligt øjeblik med den danske model Philine Roepsdorff på hendes Instragram-historie, hvor de to giver hinanden et kys.

Se billedet herunder:

Søndag lagde Nicklas Bendtner så et billede af de to danskere op sammen på sin Instagram-profil:

Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 15. Jul, 2018 kl. 1.38 PDT

Samtidig lader det også til, at det er Philine Roepsdorffs hånd, der har sneget sig ind på et af Nicklas Bendtners seneste billeder på fodboldspillerens Instagram-profil. Samme billede er i øvrigt også på modellens sociale medier.

Work hard, play hard Et opslag delt af Nicklas Bendtner (@bendtner14) den 9. Jul, 2018 kl. 1.32 PDT

B.T. har forsøgt at få be- eller afkræftet forhold hos Nicklas Bendtners agent Ivan Marko Benes samt Philine Roepsdorffs forretningskontakt. Ingen af dem er dog indtil videre vendt tilbage til B.T.

Philine Roepsdorff er datter af den tidligere danske håndbold-landsholdsspiller Jens-Erik Roepstorff og er model for Scoopsmodels. Hun er også meget aktiv med billeder på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller om små og store ting.

Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 15. Apr, 2018 kl. 3.35 PDT

Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 14. Jul, 2018 kl. 5.51 PDT

CLASSY @tci_theclassyissue @theclassyshopofficial Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 6. Jul, 2018 kl. 5.09 PDT

NUDES I’VE MISSED U Et opslag delt af P H I L I N E P I (@philineroepstorff) den 2. Jul, 2018 kl. 7.30 PDT

Før den 30-årige angriber fortalte om det - måske - overståede forhold til Reanin Johannink, var han gennem en længere periode kæreste med den unge danske model Natasja Madsen. Men det forhold sluttede angiveligt i det tidligere forår i 2018.

Et opslag delt af Natasja Madsen (@natasjamadsen) den 9. Okt, 2016 kl. 4.57 PDT

Nicklas Bendtner har også en søn fra sit tidligere forhold til tv-baronessen Caroline Flemming.

Nicklas Bendtner blev før sommeren vraget til den danske VM-trup, men han er i øjeblikket i fuld gang med fodbolden for norske Rosenborg.