Kevin De Bruyne blev ramt af en knæskade i pokalkamp og forventes ude i mindst en måned.

Den belgiske offensivstjerne Kevin De Bruyne har ikke haft den heldigste halvsæson ovenpå VM, hvor Belgien vandt bronze.

Det er mindre end en måned siden, at han fik comeback for Manchester City efter at have været ude med en knæskade i halvanden måned, og nu er den altså gal igen.

I torsdagens Liga Cup-kamp mod Fulham pådrog han sig på ny en knæskade, som vil holde ham ude af spil i mindst en måned, skriver flere britiske medier.

De Bruyne blev skiftet ud efter 85 minutter i kampen, som City vandt 2-0, efter at Fulham-forsvareren Timothy Fosu-Mensah havde landet tungt på hans knæ.

Den 27-årige playmaker vil sandsynligvis misse de næste seks kampe, inklusive lokalopgøret mod Manchester United 11. november.

City, der blev en suveræn mester i sidste sæson, ligger i spidsen for Premier League med 26 point for 10 kampe, hvilket er samme antal som Liverpool på andenpladsen.

City skal på søndag møde Southampton på hjemmebane.

/ritzau/Reuters