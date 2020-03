Divisionsforeningen er klar til at skubbe starten på næste sæson og spille flere kampe i vinterperioden.

Det er ikke kun den igangværende fodboldsæson, der er påvirket af coronakrisen, som har sat al sport på pause på ubestemt tid.

Den kommende fodboldsæson kan stå foran en usædvanlig sen sæsonstart omkring 1. september.

Efter mandagens møde med klubberne fastholder Divisionsforeningen bestræbelserne på at afvikle alle de planlagte kampe i resten af denne sæson.

For at nå i mål er man villig til at strække sæsonen helt til slutningen af juli, og det får selvfølgelig også indflydelse på, hvornår det næste fodboldår kan blive skudt i gang.

- Alt afhængig af, hvordan de internationale aftaler bliver, får det jo nok den konsekvens, at sæsonstarten kommer til at ligge et sted omkring 1. september. Det er dog for tidligt at sige endnu, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Det vil være en markant senere sæsonstart end normalt. Den igangværende sæson begyndte således allerede 12. juli.

Det vil medføre et tætpakket program, ligesom mere af vinterperioden vil blive brugt på fodbold.

- Vi kommer til at fryse fødderne i nogle af kampene.

- Der bliver måske nogle flere midtugekampe, og det kan være, vi er nødt til at spille længere ind i december og starte en uge tidligere i februar. Men det vil kunne lade sig gøre, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen har opstillet tre scenarier for at færdigspille sæsonen 2019/20, alt efter hvornår det atter er muligt at sende spillerne på banen.

Det sidste scenarie opererer med, at spillet først bliver genoptaget i slutningen af maj, men det betyder ikke nødvendigvis, at sæsonen vil blive afblæst, hvis deadline overskrides.

- Alle tre scenarier har tilstrækkelig luft til, at de kan komprimeres yderligere, altså afvikles over kortere tid. Der er plads til uforudsete hændelser.

- Samtidig arbejder vi også med at kunne afslutte sæsonen med et mindre antal kampe end oprindelig tænkt, men det er et scenarie, vi helst ikke vil ud i, siger Claus Thomsen.

/ritzau/