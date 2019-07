Adrien Rabiot konsulterede målmanden Gianluigi Buffon, før han skrev kontrakt med Juventus.

Den franske fodboldstjerne Adrien Rabiot blev mandag offentliggjort som ny spiller i den italienske mesterklub Juventus.

Han skifter efter en turbulent periode hos Paris Saint-Germain. Her havde han i sidste sæson den mangeårige Juventus-målmand Gianluigi Buffon som holdkammerat, og Rabiot tog keeperen med på råd, før han tog sin beslutning.

- I sidste sæson talte jeg meget med Gigi (Gianluigi Buffon, red.). Han gav mig så mange råd, så han har helt sikkert haft betydning for min beslutning.

- Han var den bedste person, jeg kunne spørge til råds. Hans mening er vigtig for mig. Vi talte om Juventus, fordi han åbenlyst kender truppen og klubben godt, siger Rabiot tirsdag ved den officielle præsentation.

Den 24-årige midtbanespiller var i en stor del af sidste sæson frosset ud hos PSG, efter at han meddelte, at han ville forlade klubben denne sommer ved kontraktudløb.

Det skete, fordi franskmanden og hans mor, Veronique Rabiot, der også er hans agent, ikke kunne blive enige med PSG om en ny kontrakt.

Rabiot havde ellers spillet 240 kampe for klubben og vundet flere trofæer.

På grund af uenighederne har Rabiot ikke været i kamp siden december.

- De seneste seks måneder har været svære, både på det sportslige, men også det personlige plan.

- I dag er det et overstået kapitel. Det her er et nyt eventyr og et smukt et af slagsen, er jeg sikker på, siger Rabiot.

/ritzau/AFP