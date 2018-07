En holdningsændring og inspiration fra en tidligere FCN-profil har sikret Andreas Skov Olsen sit gennembrud.

Farum. Det næste store stjerneskud hos FC Nordsjællands unge kuld kan meget vel hedde Andreas Skov Olsen.

Den bare 18-årige angriber er startet som lyn og torden i denne sæson, og søndag var hans anden sæsonscoring med til at sikre FCN en hjemmesejr på 3-0 over oprykkerklubben Vendsyssel FF.

Også i opstarten var Skov Olsen ustyrlig med i alt seks scoringer, men ifølge FCN-træner Kasper Hjulmand er den unge angriber ikke kommet sovende til succesen.

Efter et forår uden den store spilletid blev stilen lagt om, alt imens tidligere FCN-profiler blev nærstuderet.

»Belært af Marcus Ingvartsen og Emiliano Marcondes tror jeg, at han har fundet ud af, hvor meget der skal investeres for at nå dertil, hvor de er nu,« siger Hjulmand.

»Talentet har været berettiget til, at det her gennembrud skulle være sket noget før, men der er sket noget med ham hen over foråret, og det helt afgørende er, at han har taget en beslutning om at ændre sig.«

Andreas Skov Olsen fortæller selv, hvordan særligt Marcondes har hjulpet ham med at finde den rette indstilling.

»Inden Emiliano tog til Brentford, havde jeg nogle snakke med ham. Jeg har holdt øje med ham til træning og set alt, hvad han gjorde. Det er noget, jeg har taget til mig og lært af,« siger FCN-angriberen.

»Inden slutningen på sidste sæson kunne jeg godt se, at jeg ikke havde ydet nok for at få den tillid og spilletid, så det har jeg brugt lang tid på at arbejde mig hen imod. Efter ferien har jeg bare givet den gas og arbejdet hårdt.«

Ligesom det er tilfældet med Marcondes fejler selvtilliden da heller ikke noget hos det 18-årige stortalent, der efter en flot start på sæsonen sigter efter et tocifret antal sæsonscoringer.

»Jeg ved ikke, hvor meget det kan blive til, men jeg håber da på over ti mål. Det er drømmen,« siger han.

