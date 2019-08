Den nye FC Midtjylland-træner, Brian Priske, har længe haft mod på at prøve sig af som cheftræner.

Den nu tidligere FC Midtjylland-assistenttræner Brian Priske overtog i starten af ugen cheftrænerjobbet i FCM fra Kenneth Andersen.

Han vil gerne have tjansen som permanent træner, men det er ikke noget, der holder ham vågen om natten.

- Selvfølgelig vil jeg gerne blive permanent træner, men jeg tænker ikke på fremtiden lige nu. Jeg koncentrerede mig kun om kampen mod Sønderjyske (søndag, red.), og nu på den næste kamp mod Brøndby.

Han har længe følt sig klar til en større udfordring.

- Jeg har følt mig klar til et cheftrænerjob længe. Det er det naturlige næste skridt for mig, siger han.

- Lige meget hvem jeg har været assistent for i FCM, så har jeg altid haft et stort ansvar.

- Derfor har jeg altid været vant til at skulle træde i karakter, lyder det fra Priske.

I første omgang er han kun ansat som midlertidig cheftræner, hvor der efter nytår skal ansættes en permanent cheftræner.

Priske kom godt fra land søndag, da han i sin cheftrænerdebut på udebane slog Sønderjyske 2-0 i Superligaen. Efter kampen havde han store roser til sin trup.

- Vi beviste, at vi vil arbejde stenhårdt for hinanden i alle 90 minutter.

- Spillerne skal have ros, for det er dem, der skal udføre jobbet.

Da han var i assistenttræner-rollen, var han iført træningstøj til kamp men til Sønderjyske-kampen bar han i stedet en hvid skjorte. Det var ikke et helt tilfældigt tøjvalg fra Priske.

- Det var vigtigt for mig at sende et signal til alle om, at der er kommet en ny cheftræner til.

- Jeg ville gerne vise, at det er mig, der styrer showet, siger Brian Priske.

Efter sejren har FCM 19 point efter syv kampe noget der aldrig tidligere er sket for klubben i Superligaen.

