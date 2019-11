Manglende selvtillid er et problem for Esbjerg, mener Lars Olsen, der fik debut som Esbjerg-træner fredag.

Esbjerg-spillerne mangler selvtillid efter en dårlig start på sæsonen i 3F Superligaen, og det viser sig på banen.

Sådan lød den første konklusion fra træner Lars Olsen, efter at han i sin debut med Esbjerg havde spillet 1-1 hjemme mod AC Horsens fredag aften.

- Har man ikke lavet ret mange mål i mange kampe, og det har vi ikke, så sætter det sig i nogle af spillerne.

- De fleste fodboldspillere lever af selvtillid, for har man mistet selvtilliden, bliver man forsigtig, og man bliver usikker, når man for eksempel kommer fri mod målmanden, siger Lars Olsen

Derfor skal Esbjerg have sejre, hvis holdet skal komme ud af nedrykningskampen, fortæller Olsen.

- Den mentale del er svær. Der er folk, som læser psykologi i otte-ti år, og som også har svært ved at finde ud af det. Det er en mærkelig del, og i bund og grund er det eneste, der låser op for de ting, at få sejre, siger han.

Esbjerg fik fredag en lille succesoplevelse, da holdet fik sit første point i fem kampe med den uafgjorte kamp mod Horsens.

- Spillerne skal løfte sig på en eller anden måde, og det gør de ved at få succesoplevelser, store som små. Mod Horsens var det en lille, men så må vi tage en sejr næste gang, siger han.

Esbjergs kantspiller Mathias Kristensen tog det også som en lille succesoplevelse, at holdet fik et point mod Horsens.

- Det er en start ikke at tabe, og det skal vi helt klart bygge videre på. Det giver lidt selvtillid, siger han.

- Der er ingen, der ikke vil ændre situationen til noget positivt. Det er troen på tingene, der skal til, og så skal vi have nogle point på tavlen, siger Mathias Kristensen.

/ritzau/