Der bliver nu skrevet et nyt kapitel i sagen mellem Brøndbys træner Alexander Zorniger og klubbens profil Simon Tibbling.

Tibbling fortæller nu, at han overhovedet ikke husker situationen, som B.T. beskrev i september.

Det skriver det svenske medie Fotbollskanalen.

Dét, Tibbling ikke husker, er en batalje mellem ham selv og træneren.

Simon Tibbling fik at vide, at han har 'spillet ad h… til', og det ender fysisk med et dask fra Alexander Zorniger i nakkeregionen på Simon Tibbling efter en sejr over Randers FC i august 2017.

»Det var meget mærkeligt, det kom i en meget mærkelig periode. Det var en tung periode med Brøndby, vi havde tabt et par kampe. Midt i det, når man bare ville fokusere på fodbold, opstod der en situation, der skete for meget længe siden, som jeg overhovedet ikke gik og tænkte på,« siger Tibbling til det svenske medie og tilføjer:

»Det var ekstremt overdrevet. Der er ikke noget, jeg har tænkt på. Jeg kan ikke engang huske situationen. Det var bare mærkeligt, at det kom op. Jeg ville bare spille fodbold og forsøge at vinde fodboldkampe for Brøndby. Der var slet ikke noget problem.«

Troels Bech satte dog ord på episoden i B.T. i September. Tibbling gik nemlig ind til den nu tidligere sportsdirektør dagen efter kampen.

»Jeg tror først og fremmest, at Simon var forskrækket over, at han blev konfronteret så direkte efter kampen. Der er jo ingen, der har set noget, og ser man videoklippet, er der heller ikke noget at se. Så det beror på, hvilken oplevelse Simon har haft. Det, jeg ser og hører fra Simon, er, at han var uvant og forskrækket over, at træneren kom på den måde, mens resten af holdet var klar til at samles i klyngen, og fansene var klar til at juble. I sin direkte og altid evaluerende facon konfronterede træneren ham med en aflevering - eller hvad det nu har været - lige da kampen var fløjtet af. Det husker jeg, han var noget forskrækket over. Det snakkede vi om, og om hvordan man indgår i en kultur, hvor feedback er ærlig, direkte og næsten konstant,« sagde Troels Bech nu.

Simon Tibbling blev hentet til Brøndby i 2017 og blev udstyret med en fem år lang kontrakt.