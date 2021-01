Er José Mourinho manden, der skal give Christian Eriksens karriere kunstigt åndedræt? Det kan han meget vel vise sig at være – i hvert fald hvis man skal dømme ud fra de seneste bulletiner fra transferbørsen.

Lige nu ligner Tottenham-manageren nemlig det bedste bud på en redningsmand for den danske landsholdsstjerne, som er ved at få suget alt liv ud af sin fodboldkarriere i Inter.

Den velinformerede italienske transferjournalist Fabrizio Romano oplyser, at Eriksens agent, Martin Schoots, er i kontakt med Tottenham om en retur til Premier League-klubben i januars transfervindue.

»Eriksens agent arbejder på at finde en løsning. Mourinho vil gerne have ham tilbage i Spurs på en lejeaftale, og Eriksen håber på at komme tilbage til Premier League, men vi er stadig i et tidligt stadie,« skriver Fabrizio Romano.

Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Foto: ADRIAN DENNIS

Han oplyser, at det primært er den danske Inter-spillers høje løn på omkring 50 millioner kroner, som skulle være et problem for Tottenham, som Eriksen repræsenterede fra 2013 frem til januar 2020, hvor han lavede sit store klubskifte til Inter.

Hos Skysports Italia kan man læse, at det ikke kun er Tottenham fra Premier League, som holder øje med den snart 29-årige danskers situation. Det gør to andre klubber fra den pengestærke liga også.

Mediet nævner ikke, hvilke klubber der er tale om, men tidligere har Wolverhampton og Arsenal, ifølge rygter, været i spil. Konklusionen for nu må være, at der arbejdes på at få Eriksen videre fra Inter, men lige nu er der et stykke vej endnu.

Christian Eriksen rygtes væk fra Inter, da han har været et flop i det år, han har spillet i storklubben fra Milano. I denne sæson er han mest brug som bænkevarmer, og i alt er det blot blevet til fire mål og fire assister i 40 optrædener alt i alt for Eriksen i den blå-sorte trøje.