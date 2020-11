Ajax-træner Erik ten Hag undrer sig over, at coronaramte spillere gerne må spille i Holland, men ikke Danmark.

Den hollandske storklub Ajax er rejst til tirsdagens Champions League-kamp mod FC Midtjylland med blot 17 spillere i truppen.

Det skyldes, at en række spillere er testet positive for coronavirus, men Ajax-træner Erik ten Hag håber, at nogle af dem kan støde til truppen før kampen, efter at de er blevet testet igen.

- Vi har nogle spillere, som ikke må rejse ind i Danmark. Det er spillere, som gerne må spille i Holland, så det er lidt underligt, siger træneren mandag aften.

- Vi vil forsøge at få dem ind, og vi må se, hvem vi har til rådighed i morgen tidlig. Så stiller vi med en stærk startopstilling.

En irriteret Erik ten Hag forklarer, at det er danske myndigheder, som ikke har givet tilladelse til, at de coronapositive spillere kan rejse ind.

For at rejse ind i Danmark skal man kunne fremvise en negativ coronatest, som højst er taget 72 timer før indrejsetidspunktet.

- Det skyldes de lokale myndighedernes tiltag. Jeg ved ikke så meget om de specifikke forskelle i Holland og Danmark, siger ten Hag.

- Det forstyrrer selvfølgelig vores forberedelser. Men det er, hvad det er. Ofte havner man i situationer, som ikke er ideelle. Man skal alligevel gøre sit arbejde, og det vil vi også gøre.

