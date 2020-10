Den skandaleombruste eks-fodboldspiller Nicki Bille har igen været en tur i Retten.

Denne gang forlod han retssalen i Lyngby med en dom på 30 dages betinget fængsel og en bøde på 7500 kroner for vold og hærværk. Det skriver Se & Hør.

Ifølge anklagen spyttede han en ung kvinde i ansigtet under en køretur i Hellerup den 13. maj. Og efterfølgende skulle han ifølge anklageskriftet have slået hende i hovedet med knyttet hånd. Retten fandt dog ingen beviser for knytnæveslaget - men et vidne kunne beskrive, at den tidligere landsholdsspiller havde spyttet kvinden i ansigtet.

Dramaet startede angiveligt med en diskussion om åbningstiderne i 7-Eleven, og det udviklede sig hurtigt til et ophedet skænderi, og her skulle Bille så have spyttet kvinden i ansigtet - hvilket han i Retten selv benægtede.

»Altså det kan godt være, at hun har fået noget mundvand på sig,« sagde den tidligere fodboldstjerne.

Da dommen var afsagt rejste Nicki Bille sig op og sagde ifølge Se & Hør:

»Tak fordi i lyttede, og det kan godt være, at jeg har gjort nogle dumme ting, og det var en ophedet situation i bilen, men til det så at slå en kvinde, det har jeg aldrig gjort.«

Udover 'spyttesagen' blev 32-årige Nicki Bille også dømt i en anden sag, hvor han havde knust en rude i et sommerhus, han havde lejet. Han forklarede selv, at han havde smidt nøglen væk og derfor var nødt til at slå en rude ind.