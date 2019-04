Vejles træner, Constantin Gâlcă, har bragt fornyet energi til sit mandskab. Det mener Vejle-spillerne.

Vejle Boldklub vandt overbevisende med 4-1, da de søndag tog imod Sønderjyske.

Det var Constantin Gâlcăs første sejr som Vejle-træner, og ifølge anfører Jacob Schoop har holdet tydeligt kunne mærke forskel, efter at rumæneren overtog trænersædet.

- Jeg synes tydeligt, man kan se, at der er kommet en helt masse ny energi i holdet. Specielt i de sidste to kampe, hvor trænerteamet har fået sat sit præg, og vi spillere ved, hvad vi skal, siger Schoop.

Gâlcă har i sine første fire kampe hentet fem point, og det skyldes især en anderledes måde at spille fodbold på end tidligere, mener anføreren.

- Vi har sluppet håndbremsen og tør lidt mere fremadrettet. Det er ikke så statisk mere, som det nogle gange har været tidligere, siger Schoop.

Også Kjartan Finnbogason har store roser til sin træner.

- Det har taget lidt tid, men han er virkelig dygtig. Vi er mere sikre på bolden nu, så vi ikke bare sparker den frem. Det er meget sjovere at have bolden end at løbe efter den, siger Finnbogason.

Der har været en del omtale omkring, at Constantin Gâlcă ikke kunne tale engelsk, da han kom til klubben, og dermed havde svært ved at kommunikere med sine spillere. Det har rumæneren tilsyneladende tillært sig på kort tid.

- Han snakker godt engelsk, så det er overhovedet ikke noget problem længere, konstaterer Finnbogason.

Jacob Schoop ser heller intet problem i den interne kommunikation.

- Det er blevet gjort til et meget større problem, end det egentlig har været. Det er ikke en politisk debat på engelsk, vi er ude i. Det er trods alt fodbold, så der kan man godt forstå det basale.

Constantin Gâlcă skal forsøge at hente sin anden sejr som Vejle-træner, når holdet i næste runde tager imod AC Horsens.

/ritzau/