Ebbe Sand har fokus på Brøndbys forsvar, og til det kan komme hans første indkøb som ny sportsdirektør.

Ebbe Sand forventer, at han som ny sportsdirektør i Brøndby kan komme i aktion med sit første indkøb i januar.

Han er fra starten af det nye år tiltrådt i stillingen efter Troels Bech, og et fokusområde er backpositionen i begge sider.

Her er Brøndby noget tyndere besat end på resten af banen, efter Björn Kopplin og Johan Larssons afgange. Cheftræner Alexander Zorniger sagde ligefrem i december, at angriberen Kevin Mensah er et alternativ på højre back.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en position, vi har fokus på, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

- Vi har Jens Martin Gammelby som en direkte afløser for Johan Larsson, og jeg synes, Anthony Jung har gjort det godt på venstreback, så kan de holde sig klar, er vi som udgangspunkt godt besatte med Gregers Arndal-Lauritzen som et spændende supplement, men selvfølgelig er det en position, hvor vi godt kunne bruge en spiller mere, siger sportsdirektøren.

Men han regner ikke med, at der kommer horder af nye spillere til Brøndby i januar.

- Hvis vi får mulighed for at forstærke truppen, så gør vi det helt sikkert, men det er ikke sådan, jeg forventer, at der kommer til at ske helt vildt meget, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk.

Han forventer samtidig at beholde alle profilerne.

/ritzau/