Den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney er blevet anholdt i USA for at have været fuld i offentligheden.

Manchester United-legenden skulle have begået sin strafoverstrædesle den 16. december, hvor han blev anholdt af Washingtons lufthavnspoliti.

Han skulle ifølge engelske medier, som citerer amerikanske medier, have begået fire mindre lovovertrædelser.

En høring var planlagt til at finde sted den 24, januar, men i stedet skulle Rooney have valgt at betale en bøde samt sagens omkostninger på omkring 1.000 kroner i alt tidligere på måneden.

Den tidligere engelske landsholdskaptajn skiftede sidste år til MLS-klubben DC United efter en årrække som en af Premier Leagues største navne, hvor han især i tiden i Manchester United i flere sæsoner var en af verdens bedste angribere.

33-årige Rooney er den mest scorende engelske landsholdsspiller med 53 mål i 120 kampe.

Han har før været i kontakt med ordensmagten. I 2017 måtte han udføre 100 timers samfundstjeneste, efter han i september det år blev anholdt for spirituskørsel, efter en vild bytur, som bød på en heftig flirt med en blondine.

Hun afslørede siden alt om deres hede aften, hvilket Rooneys kone og mor til parrets tre børn, Coleen Rooney, som var på ferie, da det skete, blev godt gal i skralden over. Hun truede med at smutte fra sin mand, men de er fortsat sammen.