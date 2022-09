Lyt til artiklen

Claus Sørensen Gruppen vil ikke lægge flere penge i Esbjerg fB, når det nuværende sponsorat udløber til sommer.

Det sker som følge af de amerikanske ejers tilgang og fremgangsmåde.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Vi er langt fra enige i den tilgang og fremgangsmåde, som de amerikanske ejere har. Så når vores hovedsponsorat udløber næste sommer, må der andre til - det gør ondt, og det smerter mig, men sådan er det. Vi er færdige med EfB,« siger John Riis Andersen, administrerende direktør i Claus Sørensen Fond Holding A/S, til avisen.

Esbjerg har i en årrække været i en nedadgående spiral og spiller lige nu i 2. division - landets tredjebedste række. Pacific Media Group købte den vestjyske klub i 2021, og ejerskabet har været en stor fiasko med massiv modstand i lokalområdet.

Ansættelsen af den tyske træner Peter Hyballa fik problemerne i klubben til at sprede sig til alle landets aviser. Ikke mindst på grund af tyskerens kontroversielle ledelsesstil.

Men siden hans afsked er problemerne fortsat for vestjyderne, der lige nu kan se frem til at stort hul i pengetanken.

JydskeVestkysten vurderer, at Claus Sørensen Gruppen har lagt langt over 100 millioner kroner i Esbjerg de seneste år og har været med til at redde klubben.

Klubbens direktør Jens Hammer Sørensen siger til avisen, at han ikke har hørt noget direkte fra John Riis Andersen endnu.