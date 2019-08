Særlige lønforhold, særlige træningsforhold.

Der bliver nu i en ny bog afsløret detaljer om Nicklas Bendtners stormombruste ophold i Rosenborg.

Det sker i 'Bruttern', der i virkeligheden er en biografi om træneren, der hentede den danske angriber til den norske klub, Kåre Ingebrigtsen.

I bogen kan man blive klogere på den igangværende konflikt mellem Nicklas Bendtner og Rosenborg - her er parterne i øjeblikket i færd med at finde en skilsmisse-ordning for det kollapsede forhold.

De norske medier Adresseavisen og VG har gengivet passager fra 'Bruttern', som giver et bedre billede af, hvad der sker. Og er sket.

Således beskrives Rosenborg-ledelsens opførsel som et 'karaktermord' på Bendtner. Det beskrives som 'smagløst, unødvendigt og fejt'. I bogen, der er skrevet af journalisten Geir Svardal, kommer der en forklaring på, hvorfor det er endt sådan.

'Det handler også om penge. Hvis Nicklas skulle gå kontrakttiden ud, ville en såkaldt sign-off-klausul i kontrakten blive udløst og give ham et ukendt millionbeløb i bonus',' lyder det i bogen.

Flere medier har spekuleret i, at den aftale skulle være en af knasterne i exit-forhandlingerne, og det bliver altså bekræftet i Kåre Ingebrigtsen-bogen.

Kåre Ingebrigtsen var manden , der hentede Nicklas Bendtner til Rosenborg, Foto: Robert ATANASOVSKI Vis mere Kåre Ingebrigtsen var manden , der hentede Nicklas Bendtner til Rosenborg, Foto: Robert ATANASOVSKI

Her kan man også læse, at Nicklas Bendtner fik lov at spille under særlige vilkår, da han kom til klubben tidligt i 2017.

'Bendtners fysiske tilstand betød, at han skulle have tid til at komme op på det niveau, Rosenborg ønskede: Enten skulle det ske på træningsbanen eller ved, at han ganske enkelt skulle spille sig i form uge efter uge. Det ville betyde et klippekort til angrebspladsen i startopstillingen, men det ville være investeringen værd,' lyder det i bogen.

Det fremgår også, hvordan det overhovedet kom i stand, at Rosenborg ganske overraskende endte med at blive destinationen for Nicklas Bendtner. Han var på dengang i januar 2017 endt i en blindgyde i engelske Nottingham Forest.

På det tidspunkt havde den norske klub netop solgt den danske angriber og topscorer Christian Gytkjær. Og så havde den danske anfører Mike Jensen en god ide.

Det betyder bogens titel Kåre Ingebrigtsen-bogen hedder 'Bruttern'. Det er norsk for 'broren' - og det har i mange år været fodboldtrænerens tilnavn. Bogen er skrevet i samarbejde med journalisten Geir Svardal.

'Han havde et forslag, og spurgte om de ville høre om det: Det var bare om at holde fast. Nicklas Bendtner. Mike lugtede hverken af Tuborg eller Gammel Dansk, det gjorde han egentlig aldrig, og det virkede heller ikke til, at han var påvirket af andre ting, men det gnistrede endnu mere end sædvanligt i anførerens øjne, da han lænede sig konspiratorisk mod træneren og sportsdirektøren for at fortælle,' lyder det i bogen:

'De kunne i hvert fald ringe til hans agent, foreslog Mike, for at høre, hvor realistisk det ville være. Han hed Ivan Benes.'

Resten er historie. Og siden er alt gået op i limningen.

I to år spillede Nicklas Bendtner mere eller mindre fast i Rosenborg, inden forholdet endegyldigt eksploderede med ankomsten af træneren Eirik Horneland i år. Det var her den danske angriber ikke var en del af opstarten på grund af sin 50 dages hjemme-afsoning for et overfald på en taxachauffør.

Siden væltede det ud med historier om, hvordan resten af truppen var utilfreds med særbehandlingen af Nicklas Bendtner. Og så blev han meldt færdig i klubben i slutningen af maj.

Rosenborg-ledelsen har ikke ønsket ikke at kommentere på oplysningerne i Kåre Ingebrigtsen-bogen.

»Vi koncentrerer os om at blive et bedre fodboldhold i ligaen og ude i Europa,« siger bestyrelsesformanden Ivar Koteng til Adresseavisen.

Nicklas Bendtner selv brød for en uge sige tavsheden for første gang i tre måneder, hvor han satte en smule ord på sin situation, da han dukkede op i den norske klub til en omgang selvtræning.

»Det går fint med mig, og jeg har egentlig ikke så meget mere at sige, end at jeg træner lidt her for mig selv,« sagde han.

Kåre Ingebrigtsen blev fyret i Rosenborg i juli 2018. Han blev erstattet af Rini Coolen, der altså blev afløst af Eirik Horneland i år.

I dag er Kåre Ingebrigtsen træner i belgiske Oostende.

'Bruttern' udkommer på mandag.