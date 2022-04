Krigen mellem Rebekah Vardy og Coleen Rooney fortsætter i disse dage. Men nu er endnu et fodboldnavn blevet en del af det store drama.

For ifølge The Guardian skulle Rebekah Vardy have forsøgt at sælge en historie om Danny Drinkwater til The Sun. Noget, der er kommet frem i High Court.

I første omgang startede hele balladen mellem de to fodboldfruer ved, at Coleen Rooney postede en række falske historier på Instagram, som det angivelig kun skulle være Vardy, der kunne se.

Dette gjorde hun for at bevise anklagen om, at Vardy lækkede oplysninger om hende, og de sidste mange måneder er flere beskeder kommet frem – herunder en samtale, Vardy skulle have haft med sin agent om Danny Drinkwater.

Rebekah Vardy

Rebekah Vardy skulle ifølge mediet have sendt en WhatsApp-besked til sin agent, Caroline Watt, om fodboldspilleren, der på det tidspunkt var holdkammerat til Rebekah Vardys mand, Jamie Vardy, i Leicester.

'Historie … Danny Drinkwater anholdt. Smadrede sin bil, mens han var fuld og havde sine to piger med … begge er på hospitalet, den ene med brækkede ribben,' skulle Rebekah Vardy have skrevet, inden historien kom ud i offentligheden.

Efterfølgende sendte hun en opfølgende besked, hvori det lød, at hun ville betales for historien.

Watt har herefter fortalt, hun sendte historien til The Sun-journalisten Andy Halls, der svarede med det samme. Han sagde nej tak til at betale Rebekah Vardy, da han allerede var blevet tippet af en kilde fra politiet.

Rebekah Vardy er gift med Jamie Vardy.

Samtalen er den seneste, der er blevet offentliggjort i sagen, der har kørt i flere år.

Coleen Rooney har anmodet om, at retten får adgang til Rebekah Vardys telefonkontakter for at se, om der er numre på The Sun-journalister. Det er dog blevet afvist, mens nogle WhatsApp-samtaler altså indgår som bevismateriale.

Det har desuden fået en del opmærksomhed, at Caroline Watt ved et uheld tabte sin telefon i Nordsøen, efter der ellers var blevet anmodet om tilladelse til at gennemsøge den for beviser.

Sagen er endnu ikke afgjort, og den fulde retssag er planlagt til maj. Det forventes, at sagen vil koste de to fodboldfruer knap ni millioner kroner tilsammen i advokatsalær.