Champions League fungerer godt i sit nuværende format, siger Bayern München-præsident Herbert Hainer

Bayern München har ingen interesse i at bryde ud af eller nedprioritere Bundesligaen for at deltage i en lukket europæisk superliga.

Det slår klubbens nye præsident, Herbert Hainer, lørdag fast i et interview med Süddeutsche Zeitung ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Han mener, at den nuværende struktur i internationale klubturneringer fungerer optimalt, fordi man sportsligt selv skal sørge for at kvalificere sig i modsætning til en europæisk superliga, hvor man uanset præstationer kan være selvskrevet som deltager, hvis man er en stor klub i et stort land.

- Vi bliver i Bundesligaen. Der er ikke noget hvis eller men, siger klubpræsidenten.

- På samme tid ønsker vi selvfølgelig at få international succes, og det er derfor, at Champions League findes. Jeg synes, at turneringen er en succeshistorie og har et fornuftigt format.

- Så man kan roligt sige, at Bayern München overhovedet ikke er interesseret i nogen superliga, siger Herbert Hainer til avisen.

Den tidligere Adidas-chef overtog præsidentposten hos de tyske rekordmestre i november, da han blev valgt som klublegenden Uli Hoeness' efterfølger.

Sidste år viste lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, at "grundlæggerne er nået til enighed om at skabe en europæisk fodboldturnering under navnet European Super League, som skal finde sted hver sæson i en indledende periode på 20 år - startende i 2021/22."

Ifølge dokumenterne skulle ligaen bestå af 16 hold, hvor af 11 hold skulle betegnes som grundlæggerne af ligaen, og de 11 hold skulle være garanteret en fast plads i ligaen. Bayern München var blandt de 11 hold.

Siden afsløringerne har både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) afvist at støtte en udbryderliga.

Det er Uefa, der arrangerer de europæiske klubturneringer Champions League og Europa League.

