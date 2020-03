Bayern München vil bistå myndighederne i undersøgelserne af lørdagens grænseoverskridende fanprotester.

I kølvandet på lørdagens tilskueruroligheder i Bayern Münchens udekamp mod Hoffenheim har den sydtyske storklub mandag nedsat en intern kommission, der skal forhindre en gentagelse.

Kommissionen skal blandt andet bistå politiets undersøgelser af begivenhederne ved lørdagens kamp.

Den skal også udarbejde en række foranstaltninger, der skal træde i kraft, såfremt der i fremtiden måtte være racistiske, antisemitiske, sexistiske, homofobiske eller på anden måde fornærmende budskaber på tribunen.

Det skriver Bayern München på sin hjemmeside.

Lørdagens kamp måtte afbrydes to gange, fordi Bayern-fansene både på bannere og med tilråb svinede Hoffenheim-ejer Dietmar Hopp til.

Trods gentagne formaninger fra såvel Bayerns ledelse som spillerne, ophørte smædekampagnen ikke. Det fik spillerne fra begge hold til i protest bare at trille bolden rundt i de sidste 13 minutter af kampen.

De uværdige scener har også fået Det Tyske Fodboldforbund (DFB) til at gå ind i sagen.

Bayern München opfordrer fodboldforbundet, den tyske ligasammenslutning og de 36 klubber i de to bedste rækker til at mødes for at diskutere og koordinere fælles foranstaltninger i tilfælde af lignende episoder.

I de seneste uger har der nemlig været flere lignende protester mod Dietmar Hopp - også i kampe uden Hoffenheims deltagelse.

Klubejeren er lagt for had hos fansene i mange klubber, fordi de mener, at IT-rigmanden med sine store investeringer i klubben "fabrikerer" et bundesligahold i stedet for udvikle en klub på traditionel vis.

I den tyske fankultur ser man ikke med milde øjne på klubber styret af rigmænd.

I samme boldgade finder man årsagen til hadet mod danskerklubben RB Leipzig, som har Red Bulls bugnende pengetank i ryggen.

Hopp købte Hoffenheim i 2000, da holdet lå i landets femtebedste række. Store investeringer fra den rige ejer medvirkede til, at holdet i 2008 kunne stemple ind i Bundesligaen.

/ritzau/