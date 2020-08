FC Barcelonas nye træner, Ronald Koeman, ønsker at beholde Philippe Coutinho i folden, når den nye sæson går i gang.

Det spanske medie Mundo Deportivo erfarer, at Koeman vil tage sig en snak med brasilianeren i håb om at overtale Coutinho til at blive i den catalanske storklub.

Mediet hæfter sig ved, at Koeman allerede kender til Coutinhos kvaliteter, da han har set ham spille i Premier League, dengang Koeman selv var træner i henholdsvis Southampton og Everton.

Hollænderen er overbevist om, at der bliver brug for brasilianeren. Det er nemlig ikke utænkeligt, at Barcelona skaffer sig af med Ivan Rakitic og Arturo Vidal, og selv om klubben allerede har sikret sig Miralem Pjanic fra Juventus, ser midtbanen tynd ud.

Coutinho har i den seneste sæson været udlejet til Bayern München, hvor han har formået at bidrage med 11 mål og ni assists. Det er på trods af, at han ikke har fået kontinuerlig spilletid. Blot 22 kampe fra start har han på cv'et.

Udlejningen kom efter en tid i Barcelona, som ingenlunde var en dans på roser. Han blev hentet ind for svimlende 1,2 milliarder kroner – inklusive diverse bonusser – tilbage i 17/18-sæsonen efter en sprudlende tid i Liverpool.

I Barcelona har Coutinho endnu ikke bidt sig fast, selv om planen var, at han skulle erstatte Iniesta. Det høje prisskilt og de manglende præstationer gjorde, at han fik fansene på nakken og senest blev udlejet til den tyske storklub.

Coutinho har kontrakt med Barcelona til sommeren 2023. Nu får han måske en frisk start og muligheden for at vinde de catalanske fodboldhjerter.

Brasilianeren kan vise sig at blive en vigtig figur for Koemans mandskab den kommende sæson, efter Lionel Messi tirsdag aften meddelte klubbben, at han ønsker at forlade FC Barcelona.

