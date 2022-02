Jack Wilshere og den fodboldpensionerede Nicklas Bendtners forhold går langt tilbage.

De to tidligere landsholdsspillere var i en meget ung alder holdkammerater i den engelske storklub Arsenal.

Sammen kom de op igennem Arsenals akademi og etablerede sig som stjerner på klubbens førstehold i starten af 10erne. Derfor skulle man tro, at den nye AGF-stjerne havde taget kontakt til Nicklas Bendtner forud for sit skifte til dansk fodbold – det er bare ikke sket endnu.

»Jeg tog ikke kontakt til Nicklas inden skiftet. Jeg har snakket med nogle, der har arbejdet i den danske liga, og de har fortalt mig gode ting. De sagde, ligaen ville passe godt til min spillestil. Men jeg har ikke snakket med Nicklas endnu,« siger Jack Wilshere til B.T.s journalist på et pressemøde mandag, hvor stjernen blev præsenteret som AGF-spiller.

Foto: Tony O'Brien Vis mere Foto: Tony O'Brien

Jack Wilshere har dog et helt klart mål om, at han skal have fat i sin gamle ven.

»Men jeg har tænkt mig at gøre det for at høre, hvordan han har det, og hvad han tænker om det hele,« fortæller Jack Wilshere på pressemødet.

I hans plan om at falde godt til i Danmark, er det ikke kun et opkald til Nicklas Bendtner, der er i støbeskeen. Jack Wilshere tager nemlig familien med sig til den jyske hovedstad.

»De glæder sig. De har altid støttet mig meget. Det er en ny oplevelse for både mig og dem, og det er derfor, vi skal dele den her oplevelse sammen. Jeg har ikke set så meget til byen endnu, men det, jeg har set af den, har virkelig været fedt. Derfor glæder vi os også.«

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Den nye AGF-stjerne glæder sig til at få karrieren på rette spor igen efter otte måneder uden kontrakt. Undervejs har der været meget snak om Jack Wilshere på de sociale medier, hvor den tidligere Arsenal-spiller har måtte lægge ører til lidt af hvert.

»Det er nok derfor, at mange klubber var tilbageholdende omkring at hente mig. Det er nok også derfor, mange engelske klubber ikke har haft den nødvendige interesse i mig. I forhold til øgenavne kan jeg klare det. De sociale medier kan være hårde, og det kan jeg klare. Men det var hårdt for mig, når min søn begyndte at læse om dem.«

AGF-cheftræner David Nielsen meldte ud mandag, at Jack Wilshere allerede forventes at komme i aktion fredag i et opgør mod Vejle. Han slog også fast, at denne transfer ikke blot er et mediestunt.

»Vi har ikke hentet ham for at få pressen herned. Det er ikke et mediestunt. Han er en dygtig fodboldspiller, og jeg er sikker på, at vi kan hjælpe ham, og han kan hjælpe holdet,« siger David Nielsen om den opsigtsvækkende transfer.