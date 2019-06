Efter skiftet fra Randers til AGF har Nicolai Poulsen modtaget hadske beskeder og er blevet stoppet på gaden.

Nicolai Poulsen er skiftet fra Randers til konkurrenterne og rivalerne fra AGF, og det er ikke gået ubemærket hen hos de randrusianske tilhængere.

Det fortæller han i et interview med B.T. tirsdag.

- Jeg er blevet konfronteret med folks meninger og har modtaget hadske beskeder. Ligeledes er jeg blevet stoppet på gaden og her blevet belært om, at jeg ikke kan være mig selv bekendt, siger Nicolai Poulsen og understreger:

- Jeg var forberedt på det, og det er kun dejligt, at folk er engagerede.

Efter afslutningen på superligasæsonen præsenterede AGF den 25-årige midtbanespiller på en femårig aftale.

Poulsen har spillet i Randers, siden han var ungdomsspiller - kun afbrudt af et lejeophold på et halvt år i norske Sarpsborg i 2017.

Ved præsentationen i AGF fik han roser med på vejen af cheftræner David Nielsen, som har haft et godt øje til Poulsen gennem længere tid.

- De gange, jeg har mødt Randers FC som træner, har Nicolai altid været en af de bedste. Han er en dygtig og intelligent midtbanespiller, der forstår at distribuere bolden godt fra sin plads midt på banen.

- Samtidig sidder der et godt hoved på ham. Han vil for alt i verden vinde, når han løber på banen, og den ærgerrighed kommer vi til at få stor glæde af, sagde David Nielsen til AGF's hjemmeside.

Randers besejrede AGF i kampen om en plads i Europa League-kvalifikationen mod slutningen af sæsonen.

Siden tabte Randers dog 2-4 til Brøndby, som snuppede den sidste plads i kvalifikationen til Europas næststørste klubturnering.

/ritzau/