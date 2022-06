Lyt til artiklen

Det har haft store konsekvenser, at enkelte personer ikke har kunnet finde ud af at opføre sig ordentligt, når DBU og TV 2 har afholdt storskæmsarrangement i Fælledparken.

Mandag valgte DBU at aflyse visningen af landskampen mellem Danmark og Østrig, og nu aflyses storskærmsvisningen af endnu en landskamp.

Det danske U21-landshold kæmper tirsdag aften for en EM-billet mod Tyrkiet, men den må man altså nøjes med at se derhjemme.

Det oplyser U21-landsholdet.

»Vi glæder os meget til U21-landskampen i aften mod Tyrkiet her i Vejle. Desværre vises kampen mod Tyrkiet ikke som de tidligere U21-kampe på storskærm i Fælledparken.«

»Dette er konsekvens af beslutningen om at aflyse storskærmsvisning efter voldsomheder og kast med fyldte øldåser,« skriver U21-landsholdet på sin Instagram.

Og det har altså været ganske voldsomt i Fælledparken, når der har været vist landskampe over de seneste uger.

Flere kilder har til B.T. fortalt om de voldsomme oplevelser i Fælledparken, som de kalder 'vanvittige, ubehagelige og ude af kontrol'. Det kan du læse mere om HER.

Københavns Politi advarede mandag også om, at hooligans, politiet normalt ser i forbindelse med Superliga-kampe, også er begyndt at vise sig til landskampe. Det kan du læse mere om HER.

Det danske U21-landshold har glippet muligheden for at blive nummer et i sin EM-kvalifikationsgruppe, da Belgien ikke længere står til at fange.

Danmark har dog som minimum sikret sig en playoff-plads om en plads ved EM i 2023, der spilles i Rumænien og Georgien.