Mange fans har skreget på det, og nu er det en realitet.

Lazio-spilleren Gustav Isaksen er udtaget til det danske landshold.

Det sker efter, at Andreas Skov Olsen har meldt afbud til landsholdets kommende samling på grund af en skade, oplyser DBU på X.

Skov Olsen havde ellers vist sig frem på fornemste vis, da han torsdag scorede to mål i Club Brügges 3-0 sejr over Molde i Conference League.

Men efter lidt over en times spil, måtte danskeren lade sig udskifte med en skade, der nu betyder et afbud til Danmarks to kommende kampe.

Til gengæld kan Gustav Isaksen få sin debut på det danske landshold, hvis han kommer i aktion i en af de to kampe mod henholdsvis Schweiz og Færøerne.

Selvom det kun er to dage siden, at landstræner Kasper Hjulmand udtog landsholdet, er Skov Olsen allerede anden udskiftning i truppen.

Torsdag meddelte DBU, at også Brentfords Christian Nørgaard måtte melde afbud til fordel for Matt O'Riley, der til daglig spiller i Celtic.

Danmark møder Schweiz i Parken 23. marts, mens kampen mod Færøerne skal spilles på Brøndby Stadion 26. marts.

Du kan som altid følge kampene før, under og efter her på B.T.