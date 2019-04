Bayern kunne skabe fire points forspring til Dortmund i Bundesligaen, men måtte nøjes med 1-1 mod Nürnberg.

Bayern München kunne have skabt et forspring på fire point ned til Borussia Dortmund i Bundesligaen søndag, men sådan gik det ikke.

Topholdet fik 1-1 ude mod Nürnberg, der er næstsidst i rækken efter en dramatisk afslutning.

Bayern var tæt på at smide det hele i slutfasen for dybt inde i overtiden at være tæt på at sikre alle tre point.

Først fik hjemmeholdet tilkendt et straffespark i overtiden, men Nürnbergs Tim Leibold misbrugte.

Fem minutter inde i overtiden fik Kingsley Coman så en friløber, men helt alene med Nürnberg-keeper Christian Mathenia misbrugte han.

Lørdag tabte Dortmund 2-4 hjemme til Schalke 04, og bagefter aflyste træner Lucien Favre mesterskabskampen med udsigt til tre point søndag til Bayern.

Status med tre runder igen er dog, at der stadig er spænding.

Bayern topper med 71 point, mens Dortmund har 69 point.

Mathenia sørgede for at vippe bolden på overliggeren i første halvleg, da David Alaba forsøgte sig på et direkte frispark, og der blev ikke scoret i de første 45 minutter.

Da anden halvleg skulle begynde, fyrede Bayerns fans godt op under fyrværkeriet på stadion, og det fik kampens dommer til at udsætte halvlegen i nogle minutter, da fyrværkeri og røg ikke er tilladt på tyske stadioner.

Da der endelig blev fløjtet i gang, gik der ikke længe, før hjemmeholdet tog fusen på topholdet.

Eduard Löwen afsluttede hårdt, og Bayern-keeper Sven Ulreich parerede.

Bolden sprang ud til Matheus Pareira, som bankede den i kassen til en overraskende 1-0-føring til Nürnberg. Scoringen faldt efter 49 minutter, og så skulle gæsterne frem.

Nürnberg formåede dog at holde tempoet nede, og efter en time var hjemmeholdet stadig foran.

James Rodríguez erstattede Javi Martínez, og colombianeren forsøgte sig med et direkte frispark med 20 minutter igen.

Igen måtte Christian Mathenia strække sig, inden overliggeren igen reddede Nürnberg.

Med et kvarter igen kunne Nürnberg ikke modstå mere.

Kingsley Coman lagde bolden ind i feltet i venstre side, og Serge Gnabry overløb sin modstander fik den sendt i mål til 1-1.

I overtiden reddede den ene stolpe så for gæsterne på Tim Leibolds forsøg, inden Coman misbrugte den store chance, og det endte med pointdeling.

/ritzau/