Liverpool udbygger sit forspring i Premier League efter Darwin Nunez' sene sejrsmål mod Nottingham Forest.

Liverpool var lørdag meget tæt på at smide point i Premier League, men dybt inde i overtiden lykkedes det at sikre en sejr på 1-0 ude over bundholdet Nottingham Forest.

I kampens 99. minut headede Darwin Nunez bolden i nettet til enorm Liverpool-jubel.

Manager Jürgen Klopp må ellers se bort fra en lang række spillere i denne periode, men intet kan tilsyneladende stoppe holdet.

Det var Liverpools fjerde ligasejr i træk, og holdet topper rækken med 63 point for 27 kampe. Derefter følger Manchester City og Arsenal med henholdsvis 59 og 58 point, begge for 26 kampe.

Liverpool havde stor overvægt i boldbesiddelse og kom også til de fleste forsøg i første halvleg.

Særligt colombianske Luis Diaz var nærgående ved et par lejligheder, men uden den store præcision.

Til gengæld havde Nottingham halvlegens største chance. Anthony Elanga blev sendt afsted på en friløber, men svenskerens forsøg blev nappet med en fodparade af keeper Caoimhin Kelleher.

Anden halvleg startede med chancer i begge ender, og især Liverpool-backen Andy Robertson kom til en god chance.

Kort efter blev han udskiftet med angriberen Darwin Nunez, der snart kom til en god mulighed.

Han skulle også blive redningsmanden, da han steg til vejrs og headede sejrsmålet ind kort før slutfløjtet.

Hos Brentford var der danskermål, da hjemmekampen mod Chelsea sluttede 2-2.

Mads Roerslev Rasmussen udlignede således til 1-1. Den 24-årige dansker havde taget et løb ind i feltet fra sit udgangspunkt som højre wingback, og pludselig befandt sig helt fri foran mål i det lille felt og udlignede sikkert bag Djordje Petrovic.

Det var Roerslevs første mål siden januar 2022, hvor han scorede og lavede assist i en sejr over Aston Villa.

Netop Aston Villa sejrede i lørdagens sene Premier League-kamp, da Luton ude blev slået med 3-2.

Ollie Watkins havde bragte Villa på vinderkurs med to mål i første halvleg, men efter pausen svarede Luton tilbage og udlignede. Indskiftede Lucas Digne headede alligevel sejren til Villa i det 89. minut.

Aston Villa har på fjerdepladsen 55 point for 27 kampe.

