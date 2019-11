Tyrkiet og Island spillede 0-0, og dermed er både Tyrkiet og Frankrig sikre på deltagelse i EM i 2020.

Tyrkiet og Frankrig blev torsdag klar til EM-slutrunden i fodbold i 2020, da Tyrkiet hjemme spillede 0-0 mod Island i gruppe H.

Det ene point var nok for begge nationer, selv om Frankrig først senere spiller hjemme mod Moldova.

Tyrkiet nåede med en kamp tilbage på 20 point og kan dermed ikke længere hentes af Island, der har 16 point med en kamp tilbage i gruppespillet.

Frankrig har 19 point inden opgøret mod Moldova, men selv om Frankrig taber den kamp, så har Frankrig slået Island to gange i gruppespillet, og Island kan maksimalt nå 19 point.

Med et kvarter igen begyndte hoppende tilhængere på stadion i Istanbul at indlede fejringen, mens de tyrkiske spillere ingen chancer tog.

Island magtede ikke for alvor at true offensivt og kreere mange chancer og landstræner Erik Hamrén trippede noget nervøst på sidelinjen.

Med otte minutter tilbage kom kampens største mulighed for islændingene, da Hördur Björgvin Magnússon pludselig kom til en hovedstødsmulighed.

Det var profilen Gylfi Sigurdsson, der stod for oplægget, men Island måtte se Merih Demiral fra Juventus reddede på målstregen med hovedet.

Gylfi Sigurdsson sendte et indlæg ind efter et frispark i kampens sidste minut, men hjemmeholdets forsvar fik clearet i situationen.

Victor Pálsson forsøgte sig med en afslutning to minutter inde i tillægstiden, da han trykkede af i feltet, men igen blev der afværget i det tyrkiske forsvar.

Et hjørnespark til Island fem minutter inde i tillægstiden holdt tyrkiske spillere, reserver, trænere og tilskuere på pinebænken. Men igen lykkedes det at afværge, og så kunne jublen bryde ud i Istanbul.

I øjeblikket ligger Island til at få muligheden for at kvalificere sig via Nations Leagues A-niveau.

