Historiens største Superligasalg er netop gået igennem. Med en grim finte.

Ikke en fra den sælgende klub, FC Nordsjælland, der kan se frem til at score op til 225 millioner kroner for rekordsalget af den 19-årige stjerne Ernest Nuamah.

Men fra Eagle Football – et fodboldkonglomerat ejet af rigmanden John Textor, der er præsident i Lyon og ejer andele i Crystal Palace og belgiske Molenbeenk – der køber Nuamah via sidstnævnte klub for så at leje ham i et år til Lyon. Der så er tvunget til at købe kantspilleren om et år.

Et træk, der får hård kritik af B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Ernest Nuamah har brændt banen af i sin tid for FC Nordsjælland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er en kæmpetransfer med en grim eftersmag. Lyon og især deres ejere har tydeligvis ingen respekt for de finansielle spilleregler, der er indført for at skabe en retfærdig fodboldbranche.«

Den franske storklub er så presset økonomisk på Financial Fair Play-fronten, at man må begive sig ud i den kreative, økonomiske konstruktion for at få råd til Ernest Nuamah.

»De har fundet et hul i systemet og udnytter det på kynisk vis. Og det harmonerer ikke helt med den høje moralske hest, FC Nordsjælland normalt befinder sig på, at indgå i sådan en beskidt affære,« lyder det fra Lasse Vøge.

»Men jeg tvivler på, at nogen dansk klub havde takket nej til den handel, som ikke bliver overgået i mange, mange år.«

Lyons nuværende præsident John Textor (tv.) ligger i åben krig med sin forgænger, Jean-Michel Aulas. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Siden årtusindskiftet har Lyon været en af Frankrigs stærkeste og mest succesrige klubber. Men den seneste tid har været præget af et enormt kaos.

Først på året købte John Textor og Eagle Football OL, og det har blandt andet resulteret i et åbent slagsmål mellem klubben og dens tidligere, mangeårige præsident Jean-Michel Aulas.

Onsdag kulminerede det hele, da Aulas fik fastfrosset over 100 millioner af klubbens kroner, som han mener klubben skylder ham for de aktier, han fortsat ejer i OL.

Klubbens økonomiske fundament er ved at smuldre, mener han.

»Når jeg ser, at man skal gennem en belgisk klub for at hente en spiller i Danmark, bliver jeg bekymret,« siger Jean-Michel Aulas ifølge L'Équipe.

Med andre ord – Nuamah kommer til et kæmpe kaos i sin nye, franske klub, som i øvrigt har fået en sløj start i den franske Ligue 1.