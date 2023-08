Regler er regler, og de skal overholdes. I hvert fald i FC Nordsjælland.

Derfor vil cheftræner Johannes Hoff Thorup lige tage et møde med sine spillere, når de i de kommende dage møder ind i klubben.

Det skyldes, at der i første halvleg var forvirring hos Ernest Nuamah, da der i Conference League-kampen mod FCSB blev tildelt et straffespark til det danske hold.

Den varme angriber var ivrig efter at tage sparket og tog bolden til sig, men efter lidt diskussion med holdkammeraterne måtte han noget modvilligt afgive bolden til holdets førsteskytte Marcus Ingvartsen. Bolden måtte faktisk pilles ud af hænderne på Nuamah.

Hoff Thorup vil forklare Nuamah reglerne igen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Hoff Thorup vil forklare Nuamah reglerne igen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg tænker, at vi lige skal have præciseret for spillerne, hvem der skal sparke, for på den interne liste er der ingen tvivl om, hvem der skal sparke,« siger Johannes Hoff Thorup helt klart og tydeligt.

Målscorer Marcus Ingvartsen var rolig under episoden, men kunne godt sætte sig i sin holdkammerats sted.

»Jeg kan godt forstå ham og har engang været lidt i hans situation, hvor man gerne vil lave de her mål, men vi har de her aftaler,« siger den dobbelte målscorer i 2-0-sejren og fortsætter:

»Jeg har sparket mange straffespark gennem min karriere og er blevet tildelt den opgave, og den tager jeg glædeligt på mig,« tilføjer han.

Ingvartsen er FCNs førsteskytte på straffespark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Ingvartsen er FCNs førsteskytte på straffespark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Marcus Ingvartsen tog da også det hele med et smil efter kampen og forklarer, at der ingen ballade er mellem holdkammeraterne efterfølgende.

»Da jeg lige havde scoret, nikkede vi lige til hinanden, og så var det bare om at komme videre,« lyder det fra Marcus Ingvartsen, som altså også fik scoret i åbent spil.

FCSB fik i begyndelsen af kampen givet modstand – især med hårde tacklinger – til det danske hold, men da holdet først fik en udvisning i de første minutter af anden halvleg, blev kampen punkteret.

»Vi skal have respekt for turneringen og de hold, vi møder. Vi kunne godt se, at de havde en lidt anderledes stil, og det gav os lidt udfordringer i de første 20-25 minutter, indtil vi fik bedre styr på det, og jeg synes godt, man kan se, at vi møder hold med høj individuel kvalitet,« siger cheftræner Thorup.

Med sejren er hans mandskab videre til den afgørende kvalifikationsrunde inden gruppespillet, som klubben håber meget på at nå.

»Vi har meldt ud, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sparke døren ind til et europæisk gruppespil, og det er vores næste skridt for os i udviklingen af vores spillere og vores klub, så vi giver den alt, hvad vi overhovedet har,« slutter cheftræneren.