I marts gjorde Hope Solo sig på ny bemærket med en møgsag, men det skal være slut nu.

Derfor har det skandaleombruste amerikanske fodboldikon Hope Solo, der senest blev anholdt for spritkørsel i marts, nu besluttet frivilligt at indgå i behandling for alkoholmisbrug.

Det meddeler den tidligere landsholdsmålmand på sin Instagram.

»Jeg kommer til friviligt at begynde i et alkoholbehandlingsprogram for at gøre noget ved mine udfordringer med alkohol.«

»Lige nu er min energi og fokus kun mit helbred, at få det bedre og at tage hånd om min familie,« skriver Hope Solo.

Af den årsag har amerikaneren bedt om at få udsat sin indlemmelsesceremoni i Hall of Fame, skriver hun.

»Jeg vil gerne takke Hall of Fame for deres støtte og forståelse for min beslutning.«

40-årige Hope Solo stoppede karrieren som aktiv fodboldspiller i 2016, og hun kan altså se tilbage på en flot karriere, hvor hun blandt andet er kåret som verdens bedste kvindelige målmand hele fire gange.

Foto: MARC SEROTA Vis mere Foto: MARC SEROTA

Undervejs i karrieren vakte hun dog også opsigt - blandt andet ved OL i London i 2012, da hun til ESPN fortalte, at der skete lumre sager i den olympiske by.

»Jeg har set folk have offentlig sex. På græsplænen og mellem bygningerne - folk bliver dirty,« sagde hun i et interview, hvor hun også afslørede, at hun dengang var dukket beruset op til et interview med amerikansk morgen-TV under OL.

Ved samme OL indleverede hun en positiv dopingprøve, men slap dengang med en advarsel.

Nu forsøger Hope Solo så at gøre noget ved sine alkoholproblemer, der altså fik hende anholdt for godt en måneds tid siden.