Fredag vender Nicklas Bendtner atter tilbage til Rosenborg og Trondheim efter 50 dage med fodlænke-afsoning i København.

Og mens Bendtner på grund af sin voldsdom har været tvunget til at selvtræne i den danske hovedstad, har holdkammeraterne i Rosenborg knoklet løs under den nye træner Eirik Horneland.

Men Birger Løfaldli, som dækker Rosenborg for norske Adresseavisen, mener ikke nødvendigvis, at Nicklas Bendtner vil være bagud på point i forhold til sine medspillere, når han støder til truppen.

»Det er jo et usikkerhedsmoment i og med, at sæsonopstarten allerede er godt i gang for Rosenborg. Men Eirik Horneland har jo som bekendt været i København for at besøge Bendtner. Jeg er helt sikker på, at Bendtner får en reel mulighed for at træne sig i form, blive dus med det nye ’regiment’ og kæmpe om en plads på holdet,« siger han og tilføjer:

»Men jeg forventer også, at der bliver stillet hårde krav til Bendtner – på samme måde som de øvrige Rosenborg-spillere,« lyder det fra journalisten.

Birger Løfaldli understreger samtidig, at hans klare fornemmelse er, at der ikke vil blive kigget skævt til 31-årige Nicklas Bendtner, når han igen er på norsk græs.

Hverken fra klubben eller fansene.

»Jeg oplever det sådan, at Roseborg ser frem til, at Bendtner kommer tilbage.«

»Der er en positiv stemning omkring holdet, efter det nye trænerteam er kommet på plads, og jeg tror, at både trænerne og holdkammeraterne står klar til at tage imod Bendtner.«

»Jeg tror, han bliver godt modtaget. Jeg tror, hele klubben ser frem til at denne sag er overstået, og at fokus bliver rettet mod den kommende sæson.«

”Mit indtryk er, at også fansene ser frem til, at Bendtner kommer tilbage. Bendtner er meget populær i Trondheim og hos Rosenborg-fansene, og jeg tror, at denne sag er hurtigt glemt, hvis Bendtner kommer tilbage i form og begynder at score mål for Rosenborg,« siger Birger Løfaldli.

Nicklas Bendtner har god tid til at gøre sine hoser grønne for den nye Rosenborg-træner, da klubben først åbner sæsonen d. 31. marts, hvor modstanderen er Bodø/Glimt.