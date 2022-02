Frederik Holst har i de seneste dage trukket overskrifter i Danmark, Sverige og Norge efter sit skifte til Lillestrøm.

Midtbanespilleren fik i slutningen af januars transfervindue ophævet sin kontrakt med svenske Elfsborg med en begrundelse, der gav grund til en misforståelse, og som har givet ham hadbeskeder og været årsag til flere interviews.

Så sent som fredag måtte Elfsborgs sportschef, Stefan Andreasson, i de svenske medier svare på spørgsmål om, hvad klubbens syn er på, at Frederik Holst er skiftet til en norsk klub, når budskabet i klubbens pressemeddelelse om hans ophævelse var, at den tidligere danske U21-landsholdsspiller af personlige årsager ville hjem til Danmark.

Samtidig langer Elfsborgs fanklub, Guliganerna, i fotbollskanalen ud efter danskeren og forklarer, at den er meget frustreret over hans beslutning.

Nu fortæller Frederik Holst endelig, hvad der er op og ned i sagen.

»Det blev lidt misforstået med Danmark. Folk har troet, at jeg ville hjem og spille, og et eller andet sted kan jeg godt forstå, at de har fået den tanke, fordi det er blevet skrevet lidt anderledes, end det skulle,« siger Frederik Holst om udmeldingen, der lød således, da Elfsborg præsenterede nyheden:

»Vi ville gerne have beholdt ham i flere år hos os, men vi har lyttet til manden og forstået, at han vil hjem til Danmark af personlige årsager og i sidste ende få en ny udfordring i sin karriere. Derfor har vi i dag lavet en økonomisk aftale, som betyder, at Frederik nu forlader os med det samme,« skrev Elfsborg.

»Jeg vidste godt, hvad der blev ment i den udmelding, men jeg kan også godt forstå, at folk troede, jeg ville vende hjem til Danmark for at blive,« forklarer Frederik Holst og afslører nu, hvad ‘personlige årsager’ egentlig dækkede over:

»De er, at min kære mormor gik bort i slutningen af november. Det var hårdt, og jeg ville hjem til Danmark og være sammen med min familie. Lige pludselig betyder fodbold ikke super meget, når sådan noget sker. Og så var det andet, at jeg har en kæreste, som lå og pendlede frem og tilbage fra Danmark og Sverige, og hun kunne ikke få det til at fungere i Borås med arbejdsmuligheder. Det var primært de to ting, der gjorde, at jeg ønskede at ophæve kontrakten,« siger han.

Frederik Holst har ikke kun kunnet læse om folks undren i artiklerne om ham - han har også mærket den hårde tone på sine egne sociale medier.

»Der er nogle unge gutter, der har skrevet på Instagram, at jeg er 'judas' (forræder, red.), og at jeg skulle have mere respekt for klubben. Det er følelser, og jeg har heldigvis rimelig hård hud, så det tager jeg ikke så tungt. og det er også fair nok et eller andet sted, at de har læst én ting, og der sker noget andet. Nu får de baggrunden for min beslutning.«

»Planen var egentlig at komme uden for Skandinavien og prøve sig af igen, men markedet er ikke, hvad det har været. Det tror jeg, der er mange, der kan skrive under på. Der var nogle snakke med forskellige klubber, og lige pludselig kom Lillestrøm med en god, personlig pakke og en god pakke til min kæreste Ditte. Og så er det nemt at komme til og fra København og Oslo, og det har betydning,« påpeger den 27-årige dansker, der ikke har mærket nogen modstand fra Elfsborg i forhold til hans beslutning.



»Elfsborg er meget, meget menneskelige og har selvfølgelig været ærgerlige, men omvendt super forstående over for min beslutning. Jeg skylder dem en stor tak for vores fire fantastiske år, og uden klubbens forståelse havde det været muligt at finde den løsning, som jeg har nu. Der er ingen hard feelings.«

»De klapper nok ikke i hænderne over, at det blev en skandinavisk klub, men de kender også mine ambitioner og mål med det. Det var først og fremmest det familiære og at prøve sig af på en højere hylde,« lyder det fra Frederik Holst.

Han understreger også, at den svenske klub ikke har lidt nogen økonomisk last ved at slippe ham før tid.

»Nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Uden at jeg kan sige så meget, har de gjort en god aftale, hvor de får noget økonomisk. Så det eneste, Elfsborg kan være kede af, er, at det blev Lillestrøm, som ingen af os havde troet,« siger den tidligere Brøndby-spiller.

Holst var aldrig sådan rigtigt på vej tilbage til sin barndomsklub, selv om den havde solgt en anden dynamisk midtbanespiller i Morten Frendrup.

»Det var en vild nok timing, det vil jeg godt indrømme. Der var mange spekulationer, men jeg troede faktisk ikke på, at det skulle være nu, at jeg vendte tilbage til Brøndby. Men der var ingen anden dialog, end at jeg kunne få lov at træne med, og Brøndby havde heldigvis åbne arme. Jeg kender jo Niels Frederiksen, og der var ikke mere end noget venskabeligt i det.«

Frederik Holst har skrevet under på tre år med Lillestrøm.