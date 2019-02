Matthias Jaissle er assistent i Brøndby, og den fyrede træner Alexander Zorniger havde et godt øje til ham.

Zorniger tilbød Jaissle jobbet, da han var u17-træner i den tyske klub RB Leipzig. Derfor kom fyringen af Zorniger som et chok for den kun 30-årige assistent. Han afslører, at de to ses privat, men vil ikke afsløre indholdet af deres samtaler.

»Jeg var selvfølgelig overrasket. Vi var virkelig tætte sammen, så den morgen var et chok. Men det er klubbens beslutning.«



Overvejede du at stoppe?



»Jeg behøvede lidt tid. Også for at forstå situation, at Alex (Alexander Zorniger, red) ikke er her længere, fordi jeg er meget taknemlig for, hvad han har gjort for mig, og at han tog mig til klubben, da jeg var træner i Lepzig. Derfor var den første tanke: Hvad skal der ske nu? Vi troede på hinanden, men så indså jeg, hvor meget Brøndby ville beholde mig, og de viste tro på mig, og de ville virkelig gerne beholde mig. De ville give mig en vigtigere rolle med mere ansvar, så derfor tog det ikke så lang tid at binde mig til klubben.«

Zorniger på billedet hentede Matthias Jaissle til Brøndby og assistenttræneren fortæller, at de to er tætte. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Zorniger på billedet hentede Matthias Jaissle til Brøndby og assistenttræneren fortæller, at de to er tætte. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe



»Men du havde dine tvivl?«

»Ikke tvivl. men jeg blev nødt til at tænke på den nye situation.«



Var han en slags mentor for dig?



»Han var min første cheftræner, som jeg arbejdede professionelt med. Så jeg har lært meget af ham, og det er jeg virkelig taknemlig for.«

Matthias Jaissle står nu bag Martin Retov, som midlertidig har tjansen som cheftræner. Men strukturen er mere flad nu, fortæller Jaissle.

Han vil helst ikke ind på, hvad der sker i fremtiden, hvis eksempelvis Zorniger får et nyt job, og han bliver tilbudt en rolle. Han fastslår, at han er glad i Brøndby, som søndag vandt 2-1 over Randers med den nye trænerkonstellation i spidsen.

»Man ved aldrig i fodbold. Lad os fortsætte det, vi startede med. Vi vandt vores første kamp, hvis successen fortsætter, ved man aldrig, hvad der sker. Det eneste, vi kan sørge for, er at spillerne er klar til næste kamp, og at spillerne gør det, vi vil have dem til, og at vi får tre point,« siger han.

Spillet om, hvem der skal være permanent træner i Brøndby er i gang. Hvad fremtiden for Alexander Zorniger bringer, er der dog ingen, der ved.