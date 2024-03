Fodboldbyen Manchester domineres i disse tider særligt af to målfarlige skandinaver.

I den lyseblå del hos Manchester City er det den norske superstjerne Erling Haaland, der trækker overskrifter, og i den røde del har Rasmus Højlund på det seneste taget kegler og er for nylig kåret som månedens spiller.

Men selv om de er rivaler på banen og kæmper for hver sin storklub i den fodboldgale by, så er der masser af respekt mellem de to.

Det stod klart, da Haaland på tirsdagens Champions League-pressemøde inden opgøret mod FC København blev bedt om at forholde sig til den danske rival hos Manchester United.

Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

»Han havde en svær start, men siden har han spillet meget bedre. Da vi mødte dem, synes jeg også, at han var virkelig god,« sagde superstjernen om de to angriberes første indbyrdes møde i oktober.

Siden har Haaland imponeret set sin danske rival tage store skridt.

Men han slår fast, at der er mere at gå på for Højlund.

»Han er en god spiller, og han er ung som mig, så han skal fortsætte med at udvikle sig.«

Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

»Han er angriber i Manchester United, så han er nødt til at score mål. Det er det, der er hans job,« lød det fra en overskudsfyldt Erling Haaland på pressemødet.

Men selv om Højlund har fanget Haalands opmærksomhed, så er det ikke sådan, at de to har været i dialog uden for kridtstregerne.

Har I været i kontakt, mens han har været her i Manchester?

»Nej,« lød det kort fra nordmanden, der samtidig rystede på hovedet.

I stedet kan de to altså bare følge hinandens meritter på banen.

For 23-årige Haaland har sæsonen budt på 28 kasser i 31 kampe, mens det for 21-årige Rasmus Højlund er blevet til 13 kasser i 30 kampe.

På tirsdagens pressemøde fik Haaland også hele salen til at grine, da han talte om sit forhold til FC København, som han var interesseret i at skifte til tilbage i 2017.

Læs meget mere om det - LIGE HER.