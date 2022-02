Kritikken fløj om Peter Schmeichels ører allerede dengang i 2018. Og nu er den for alvor blusset op igen.

Schmeichel var i forbindelse med VM i Rusland for fire år siden ansat som vært på den statskontrollerede tv-kanal Russia Today, der betegnes af eksperter for at være russisk propaganda. Her stod han i spidsen for 'The Peter Schmeichel Show', der dækkede VM før og under slutrunden, hvor han blandt andet rejste rundt i landet.

Det blev mødt med massiv kritik herhjemme, og Schmeichel blev af kritikere beskyldt for at være blikfang for præsident Vladimir Putin og den russiske propagandamaskine. Med den russiske invasion af Ukraine i denne uge er den kritik igen kommet frem.

Foruden sin værtstjans under VM var Peter Schmeichel sammen med en lang række fodboldstjerner som Marco van Basten, Rio Ferdinand og ikke mindst FIFA-præsident Gianni Infantino på besøg hos Putin i Kreml.

Putin og Schmeichel i samtale under besøget i 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ Vis mere Putin og Schmeichel i samtale under besøget i 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ

Her fik de gæstende stjerner flødeskumskager og te, mens Putin fik en fodboldtrøje med 'Putin 11' påtrykt på ryggen. Og billederne fra danskerens møde med Putin florerer igen på sociale medier, hvor brugere deler dem vidt og bredt.

Her er et udpluk af nogle af kommentarerne om billederne og Schmeichels russiske engagement:

'Han må have røde ører'

'Som dansker er jeg ærligt talt lidt flov'

'Han er blevet ækel'

'Det billede er en skamstøtte over international fodbold'

'Russisk marionetdukke'

Schmeichel endte med at svare tilbage på kritikken i et mailsvar til TV 2-programmet 'Go' morgen Danmark'. Dengang blev kritikken også yderligere tilspidset af et interview, Schmeichel lavede på Russia Today med FIFA-præsident Gianni Infantino, hvor han i et af spørgsmålene om, hvorvidt det var sikkert at rejse til Rusland, talte om 'vestligt spin'.

Manchester United-legenden var ikke enig i kritikken, fortalte han dengang.

Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE Vis mere Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

»Nu må I stoppe. Jeg har ingen holdninger til hverken det ene eller det andet. Jeg elsker fodbold og glæder mig til VM, uanset hvor VM bliver spillet. Og hvis TV 2 er så stødt over Rusland og mit arbejde, så synes jeg, at de skal tage konsekvensen og afgive deres rettigheder til at vise fodboldturneringen,« lød det fra den tidligere danske landsholdsmålmand i en mail til kanalen og programmets vært, Morten Ankerdal.

Han var heller ikke enig i kritikken af Infantino-interviewet.

»Jeg laver tv, og jeg kom til at bruge et uheldigt udtryk, noget du sikkert selv også er kommet til fra tid til anden … Jeg bestemmer ALT indhold, historier og vinkler og rapporterer kun til mig selv. På intet tidspunkt skal mine historier og ideer godkendes af nogen,« lød det videre fra Schmeichel, der tilføjede:



»Jeg har lavet et fantastisk interview med Infatino, som siger utrolig mange vigtige ting, og det vil være fint, hvis der bliver fokuseret på det i stedet for. Men måske er jeg for naiv til at håbe på det.«

Om han er af samme overbevisning fire år senere, har B.T. forsøgt at spørge Peter Schmeichel om. Indtil videre forgæves.