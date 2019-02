Chelsea giver målmand bøde for at blive på banen.

Premier League-klubben Chelsea har valgt at straffe målmand Kepa Arrizabalaga med en bøde på en uges løn på grund den opsigtsvækkende omgang polemik, der opstod i søndagens Liga Cup-finale.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Kepa Arrizabalaga har valgt at acceptere bøden.

Kepa Arrizabalaga (th.) gestikulerede heftigt ud mod bænken, da han ikke ville lade sig udskifte. Foto: NEIL HALL Vis mere Kepa Arrizabalaga (th.) gestikulerede heftigt ud mod bænken, da han ikke ville lade sig udskifte. Foto: NEIL HALL

»Selv om det drejede sig om en misforståelse, lavede jeg ved eftertanke en stor fejl i den måde, jeg håndterede situationen på. Jeg vil gerne undskylde pesonligt over for træneren, til Willy, til mine holdkammerater og til klubben,« siger den spanske målmand i en udtalelse:

»Det har gjort, og jeg vil gøre det samme over for fansene. Jeg vil lære af denne episode og acceptere enhver straf, som klubben finder passende.«

Det var mod slutningen af den forlængede spilletid af finalen mod Manchester City, at Kepa Arrizabalaga kom i fokus.

Her nægtede han at lade sig udskifte, selv om Chelsea-manager Maurizio Sarri havde besluttet sig for at sende reservemålmand Willy Caballero på banen lige inden straffesparksafgørelsen.

Maurizio Sarri var rasende på Wembley søndag. Nu vil han videre. Foto: Carl Recine Vis mere Maurizio Sarri var rasende på Wembley søndag. Nu vil han videre. Foto: Carl Recine

Kepa Arrizabalaga fik efterfølgende hård kritik - ikke mindst fra London-klubbens fans, der blandt andet krævede, at han aldrig skulle spille for i den blå trøje igen.

Allerede mandag vurderede fodboldeksperten Morten Bruun dog for B.T. Sport, at målmanden ikke ville blive sat af holdet.

»Man er bare nødt til at forstå, at han er den dyreste målmand i verden. Planen er, at han skal stå for Chelsea de næste 10 år. Han er klasser bedre end Willy Caballero (andenmålmanden, red.),« fortalte Morten Bruun:

»Der er så meget mere på spil for Chelsea. Og hvis nu der er en ny manager om en uge, nytter det ikke noget at have fyret sin målmand, for efterfølgende at bruge yderligere 80 millioner pund på en ny målmand. Og så ville Kepas værdi også falde kolossalt for Chelsea.«

Også manager Maurizio Sarri har nu lagt episoden bag sig.

»Kepa og jeg har talt om hændelsen. Det var en god snak. Der var en misforståelse, men han har indset, at han lavede en stor fejl med måden, han reagerede,« siger Maurizio Sarri til klubbens hjemmeside.

»Holdets præstation var ekstremt positiv, og det er en skam at se, hvordan hændelsen har overskygget vores præstation i en god cup-finale. Alles fokus ligger nu på næste kamp, og vi må alle lægge det her bag os.«

Chelsea meddeler, at Kepas bøde går direkte til velgørenhed via Chelsea Foundation.

Manchester City endte med at vinde kampen med 4-3 efter straffesparkskonkurrencen og tog Liga Cup-trofæet.