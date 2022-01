God jul, godt nytår og glædeligt transfervindue.

Januar markerer et nyt år, jo jo, men endnu vigtigere for fodboldnørder verden over er årets første måned også lig med åbningen af transfervinduet i de store europæiske ligaer.

Dermed vil rygterne og de store breaking-historier om mulige store og små klubskifter vælte ind over os i den kommende måned og for alvor tænde op under drømmene hos klubejere, fans og eksperter.

Denne januar ser ud til at blive et af de hedeste vinter-transfervinduer længe, da en række af fodboldens største megastjerner med snarligt kontraktudløb - fra Kylian Mbappe over Paul Pogba til danske Andreas 'AC' Christensen - meget vel kan lande aftaler med nye superklubber. B.T. giver dig overblikket herunder.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain

Det franske vidunderbarn er efterhånden fyldt 23 år, og er nok ved at være moden til at prøve nye græsgange efter snart fem år i PSG. Til sommer har han i hvert fald kontraktudløb med klubben, og kan dermed hentes helt gratis - en unik situation for så stor en stjerne at stå i. Han kan vælge og vrage!

I sommer afviste de svinerige franskmænd to megabud fra Real Madrid, som meget vel kan være angrebsfænomenets kommende arbejdsgiver. Men mon ikke nogle af de øvrige storklubber i Europa vil forsøge at lokke Mbappe med guld og grøn skove og en historisk superkontrakt?

Paul Pogba, Manchester United

Skuffende. Sådan må Pogbas snart fem år i Manchester United betegnes. Den boldbegavede midtbanespiller er aldrig blevet den bærende stjerne for De Røde Djævle, som prisskiltet på 900 millioner kroner forpligter til. Dertil har han været alt for flagrende - på og uden for banen.

I de seneste to år er Pogba ofte blevet rygtet væk fra United, men hans kontroversielle superagent, Mino Raiola, har ikke formået at lande en ny klub for sin klient. Med kontraktudløb til sommer bliver et klubskifte noget mere simpelt at gennemføre.

Gareth Bale, Real Madrid

Modsat Mbappe er waliserens karriere stærkt nedadgående. Men det ændrer ikke på, at Bale er en af de sidste 10 års mest markante offensivstjerner med fire Champions League-titler og mere end 100 scoringer for Real Madrid i bæltet.

Det er snart ni år siden, at nu 32-årige Bale landede i den spanske hovedstad til det, der dengang var et rekordbeløb tæt på en milliard kroner. Til sommer kan han hentes gratis. Kunne være en oplagt mulighed for en nyrig Premier League-klub ala Newcastle?

Antonio Rüdiger, Chelsea

Efter et forrygende 2021 har den tyske landsholdsspiller, som på rygtebasis jagtes af klubber som PSG, Bayern München og Real Madrid, gode kort på hånden i forhold til at forhandle en ny kontrakt med Chelsea.

Spørgsmålet er dog, om de forsvarende Champions League-vindere vil honorere den efterhånden 28-årige tyskers høje lønkrav, eller om han frit kan skifte til en af London-klubbens europæiske konkurrenter til sommer.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Andreas Christensen, Chelsea

Rüdigers danske forsvarsmakker i Chelsea har været hovedperson i en sand transfersaga dette efterår, hvor flere historier med nye udviklinger har været fremme om besværlige kontraktforhandlinger mellem Christensens lejr og Chelsea.

'AC' har under manager Thomas Tuchel spillet sig op i 2021, hvor han også har været en del af den danske landsholdsoptur, men han har ikke kunne blive enig med Chelsea om en ny kontrakt. Endnu. Nu lurer FC Barcelona i kulissen. Sidste ord i denne saga er bestemt ikke sagt. Det kan blive en hektisk januar for danskeren.

Paulo Dybala, Juventus

Når argentineren har været fit og i form, har han været en af Serie As absolut bedste spillere, men nu kan angriberen være på vej videre. Måske til Premier League?

Efter snart seks år i Juventus kunne Dybala i hvert fald måske godt trænge til ny inspiration. Han er 28 år, kontrakfri til sommer og Den Gamle Dame vil have svært ved at finde penge til at matche den kæmpekontrakt, han har haft med klubben i de seneste år.

Ousmane Dembélé, FC Barcelona

Et af de største transfer-fejlskud i Europa i de seneste 10 år. FC Barcelona har på ingen måder fået tilbagebetaling på banen for de mere end en milliard kroner, klubben kastede efter det franske stortalent for snart fem år siden.

Nu står de to parter ved en skillevej. Der har været snak om forhandlinger om en ny kontrakt, men mon ikke det er bedst for den kriseramte catalanske storklub at lade den skadesplagede franskmand flyve videre, og så æde tabet uden at få en transferindkomst?

Luis Suarez, Atlético Madrid

Målnæsen fejler ingenting, men hvad med bentøjet og ikke mindst eventyrlysten for den 34-årige bomber? Har han et nyt klubskifte i sig eller tager han en tørn mere under træner Diego Simeones vinger?

Uruguayaneren scorer fortsat mål for Atletico, og har udtrykt ønske om at forlænge sin aftale med klubben, også selvom han ikke spiller lige så stabilt og ofte som i sidste sæson, hvor han var med til at skyde klubben til La Liga-guldet.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

Foruden de 10 nævnte spillere er der en lang række andre prominente navne, som frit kan forhandle med nye klubber her i januar. Det gælder blandt andre spillerne herunder:

Thiago Silva (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Jesse Lingard (Manchester United), Franck Kessie (AC Milan), Angel Di Maria, Paris Saint-Germain, Hugo Lloris (Tottenham); Alexandre Lacazette (Arsenal), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Edinson Cavani (Manchester United), Lorenzo Insigne (Napoli), Divock Origi (Liverpool), Teemu Pukki (Norwich), Dries Mertens (Napoli), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Niklas Süle (Bayern Munich), Juan Cuadrado (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

