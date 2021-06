Stil spørgsmål til manden, der sikrede Danmark kvalifikationen til EM-slutrunden - vores tidligere landstræner Åge Hareide.

Den succesrige nordmand er under hele slutrunden B.T.s faste EM-kommentator, og du kan glæde dig til at høre hans dom over de danske kampe og ikke mindst hans egne udgaver af de mest dramatiske episoder undervejs i hans landsholdsæra.

Men i første omgang får du nu mulighed for at stille Åge Hareide spørgsmål, når han i den næste times tid sætter sig ned med to af B.T. Sportens journalister.

Stil dine spørgsmål i kommentarfeltet på B.T.s Facebook-side, og så dirigerer vi dem videre.