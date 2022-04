West Ham-stjernen Kurt Zouma skal i retten for dyremishandling.

Franskmanden er blevet langt for had over hele verden, efter en brutal video begyndte at sprede sig på nettet i starten af februar.

Her kunne man se Zouma mishandle sine katte, der blev slået og sparket. Sagen skabte massiv opstandelse, og Zouma måtte undskylde. Men det stoppede ikke der, for han blev også politianmeldt af engelske RSPCA, der kæmper imod dyremishandling.

Og nu er datoen for retssagen sat. 24. maj skal Zouma møde op i retten i Barkingside i London, hvor han kan risikere op til fem års fængsel inden for strafferammen, skriver The Athletic.

Kurt Zouma blev fanget på video, da han mishandlede sin kat. Vis mere Kurt Zouma blev fanget på video, da han mishandlede sin kat.

Det er dog ikke kun Zouma, der skal stå skoleret. Det gælder også hans bror Yoan Zouma, der til daglig spiller for Dagenham & Redbridge i de lavere engelske rækker. Det var broren, der filmede den ny verdenskendte video, der siden gik viralt.

Siden sagen ramte offentlighedens lys, har Zouma mistet sine katte, der blev fjernet og nu er i sikkerhed.

'Jeg vil gerne sige undskyld for mine handlinger. Der er ingen undskyldning for min opførsel, som jeg fortryder meget. Jeg vil også gerne benytte muligheden til at sige undskyld til alle, som måtte være oprevet over videoen. Jeg vil gerne forsikre jer om, at vores to katte er ved godt helbred,' lød undskyldningen fra Zouma efter episoden.