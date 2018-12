Manchester United har lignet en skygge af sig selv på hjemmebanen før lørdagens møde med Huddersfield.

Manchester Uniteds spillere gav i weekenden holdets nye manager, Ole Gunnar Solskjær, en drømmestart med en 5-1-sejr på udebane over Cardiff i Premier League.

Onsdag skal José Mourinhos afløser så se, om han kan fortsætte opturen hjemme på Old Trafford, hvor United på ingen måde har imponeret hidtil i sæsonen.

Forud for opgøret mod Huddersfield fra bunden af rækken har United blot vundet fem ud af 12 kampe på hjemmebane i denne sæson.

- Jeg tror, at spillerne ser frem til at spille på Old Trafford, og det er nøglen til at gøre det godt. Vi skal se frem til at spille der, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge AP.

Den dårlige hjemmebanestatistik kan ifølge nordmanden hænge sammen med, at presset har været for stort for nogle spillere.

- Det følger med, når man skriver under med Manchester United.

- Selvtillid er ikke noget, man bare kan putte på køl og tage ud igen, når man har brug for det. Det er noget, man optjener gennem sine præstationer, sin træning og hvordan man har det, siger Solskjær.

Nordmanden har hurtigt givet Manchester Uniteds spillere og fans håb om, at der er bedre tider i vente.

Da United lørdag slog Cardiff med 5-1, var det første gang siden dagene med Alex Ferguson som manager, at holdet scorede fem mål i en enkelt kamp i Premier League.

Ferguson forlod United i 2013, så det er efterhånden et stykke tid siden, at United senest leverede sådan en målfest.

United-angriberen Juan Mata lader også til at være revet med af den gode stemning, der er kommet efter ansættelsen af Solskjær, som spillede for klubben fra 1996 til 2007.

- Den legendariske Ole Gunnar Solskjær er vores nye chef, og vi kunne ikke have fået en bedre start i den første kamp efter hans tilbagevenden.

- Det var meget overbevisende mod Cardiff, og det vil løfte moralen hen imod slutningen af 2018 og nytår. Det er tid til at være optimistisk, se fremad og arbejde hårdt for at klatre op i tabellen, fortæller Mata på sin blog.

Ole Gunnar Solskjær er blot ansat midlertidigt frem til sæsonafslutningen, hvorefter planen er, at han vender retur til den norske klub Molde.

Manchester United indtager en sjetteplads i Premier League med 29 point, hvilket er 19 færre end førerholdet fra Liverpool. Huddersfield er placeret på næstsidstepladsen med ti point.

/ritzau/