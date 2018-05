Christian Eriksen tæller ned.

Ikke bare til en VM-slutrunde, men i dén også til en begivenhed, der gerne skulle finde sted før fodboldens største turnering sparkes i gang.

Eriksens kæreste, Sabrina Kvist, har termin i disse dage, men i skrivende stund har Tottenham-stjernens bedre halvdel endnu ikke født parrets første barn.

VM er nu kun godt to uger væk - så hvad er egentlig planen, hvis fødslen først går i gang, når Eriksen og resten af landsholdet er rejst til Rusland? Svaret er, at der ikke rigtig er en plan.

»Vi har allerede lært, at der ikke rigtig er noget at gøre, når det gælder en fødsel. Vi må bare vente til Sabrinas krop er klar og baby er klar til at komme ud. Der er ikke noget at gøre, så der er ikke lagt en plan for noget. Det er noget, der kan ske når som helst, og jeg ville ønske, det var muligt at lave en præcis plan, hvor vi har aftalt at vi gør det og det på det og det tidspunkt. Men det kan man jo ikke, og det ved Åge også. Han har selv børn, så han ved, hvad der foregår,« fortæller Christian Eriksen.

De sidste 27 MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl FORSVAR

Simon Kjær, Andreas Bjelland, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen MIDTBANE

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Michael Krohn-Dehli ANGREB

Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Kasper Dolberg

Der er naturligvis en risiko for, at landsholdets store stjerne endnu ikke er blevet far, når VM sparkes i gang. Men den tid den sorg - eller glæde. Lige nu skal Eriksen blot forholde sig til, at to af de største begivenheder i hans liv falder sammen.

»Selvfølgelig ville jeg gerne have haft, hvis det var på et andet tidspunkt. Men det er det ikke. Så jeg er egentlig bare glad for det sker. Nu falder det sammen, og sådan er det. Så må det være to utroligt store højdepunkter i mit liv,« siger han.

Heldigvis kan han op til fødslen hente masser af gode råd og inspiration fra holdkammeraterne på landsholdet, hvoraf mange allerede har børn.

»Jeg skal nok spørge om en del råd, når det nærmer sig. Jeg ved, hvem jeg skal spørge – om hvem jeg ikke skal spørge,« slutter Eriksen grinende.

Det danske landshold rejser til VM i Rusland den 11. juni og spiller første kamp mod Peru fem dage senere.

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva