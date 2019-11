Danmark til EM i 2020. På hjemmebane.

Det er, hvad der står på spil i de to kommende landskampe, når det danske fodboldlandshold møder henholdsvis Gibraltar og Irland.

Siden Danmark røg ud til Kroatien i ottendedelsfinalen ved VM i 2018, har alt arbejde peget hen mod den kommende 'forlængede weekend' med fredagens og mandagens opgør. Presset er derfor til at føle på.

»Man lever under konstant pres, hvis man har med det danske landshold at gøre. Forventninger er høje i Danmark, og på en måde synes jeg, at det er ganske fint.«

Sådan siger landstræner Åge Hareide, der om nogen er klar over, at hele fodbolddanmark kigger med og forventer, at Danmark når sommerens EM-slutrunde.

Det har han, spillerne, DBU og alle andre interessenter sat næsen op efter i alt, hvad de har foretaget sig. Alligevel er han ikke det mindste bekymret for spillernes reaktion, når alt skal afgøres over de næste 180 spilminutter.

»Vi absorberer presset bedst ved at være os selv. Vi taler ikke så meget om det. Vi træner, vi arbejder, og vi stoler på kvaliteten hos hver enkelt spiller og på holdet. Vi bruger faktisk ikke særlig meget tid på at lave katastrofetanker oppe i hovedet,« siger nordmanden og fortsætter:

»Det må man heller ikke have i fodbold. For man kan spille rigtig godt og tabe, og man kan spille dårligt og vinde - og det sidste er en god egenskab,« fortæller Hareide med et stort smil på læben.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

I første omgang skal det danske landshold forbi Gibraltar, der fredag aften kommer på besøg i Parken.

Og selvom det virker som en overkommelig modstander, så må og skal fokus kun være på den kamp, selvom alle udefra måske allerede er begyndt at kigge på mandagens skæbnekamp I Irland.

Det fortæller landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

»Jeg har aldrig prøvet, at den næste kamp ikke er den vigtigste. Du skal være professionel. Det er dit job. Vi kan ikke begynde at tænke videre. Vi skal vinde, og vi skal være nådesløse. Det er sindssygt vigtigt, at vi får en god præstation og en god sejr fredag, og så må vi forholde os til den næste kamp derefter,« siger han kontant.

Kasper Schmeichel vil ikke snakke om Irland dagen ind opgøret mod Gibraltar. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kasper Schmeichel vil ikke snakke om Irland dagen ind opgøret mod Gibraltar. Foto: Niels Christian Vilmann

Danmark var miniputnationen Gibraltar overlegen i det omvendte opgør, hvor det endte med en dansk udebanesejr på 6-0. Men hos Kasper Schmeichel er blikket lige så koncentreret og alvorligt som altid.

»I professionel fodbold er det sådan, hvis du har tankerne et andet sted, så er det ligegyldigt, hvem du spiller imod, så kan de stadig gøre skade på dig.«

Det danske landshold kan spille sig til EM allerede fredag, hvis man slår Gibraltar hjemme, mens Georgien vinder på udebane over Schweiz.

Får Danmark alle tre point eller spiller uafgjort mod Gibraltar, kan Åge Hareides tropper ligeledes nøjes med uafgjort mod Irland for at spille sig til næste sommers slutrunde.